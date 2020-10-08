دمتِ لي شيئا جميلا.. حسام حبيب يهنئ زوجته شيرين بعيد ميلادها

ونشر حسام حبيب، صورة رومانسية له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع شيرين عبد الوهاب، وكتب لها: « دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي كل سنه انت احلى و اطيب و اجمل و احن و اجدع شيرين في الدنيا ..ربنا ما يحرمنيش منك و يبعد عنك و عننا كل حاجه وحشه».

وأثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل في الفترة الأخيرة بعد انتشار بعض الأخبار عن خناقة بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب، وهى ما قامت بنفيه، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة رومانسية برفقة زوجها.

وتحتفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها الـ 40 والتى قدمت العديد من الأعمال الغنائية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.