شاهد.. صور جديدة لـ ميل جيبسون من فيلمه الجديد fatman

طرحت الشركة المنتجة لفيلم Fatman للنجم العالمي ميل جيبسون تريلر جديدا تمهيدا لطرحه في السينمات ودور العرض العالمية.

ويقدم ميل جيبسون شخصية سانتا كلوز بطريقة جديدة ويواجه مصاعب بسبب استهدافه من قبل طفل مأجور ، الفيلم من اخراج ايان وايشوم نيلمز.

واتخذ النجم العالمي ميل جيبسون إجراءات قانونية ضد بائعة عسل في تشيلي لإطلاقها اسمه على العسل الذي تبيعه من أجل الكسب المال بطريقة أسهل وذلك لشهرة "جيبسون".

ولجأت السيدة الى اسم واحد من أشهر افلام ميل جيبسون Braveheart من اجل الترويج لمنتجها، وذلك بدون حصول على اذن او موافقة النجم الأمريكي.

وفوجئت السيدة بالبريد الالكتروني من محامي ميل جيبسون يطالبها بالتوقف عن استخدام جيبسون أو صورته أو سيرته الذاتية بشكل غير قانونى لبيع وتسويق منتجات العسل.

وكان ميل جيبسون اصيب بفيروس كورونا شهر أبريل الماضي، دون أن يعلن لوسائل الإعلام.