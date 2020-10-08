سلاف فواخرجي تكشف عن ظهور والدتها النادر في فيلم "رسائل الكرز"

سلاف فوخرجي الفنانة والمخرجة السورية كشفت بمناسبة طرحها فيلم "رسائل الكرز" عبر قناتها على "يوتيوب" والذي يعد من أول أعمالها الإخراجية عن هدية قدمتها لها والدتها الكاتبة السورية إبتسام أديب قبل رحيلها.

سلاف فواخرجي تتذكر هدية والدتها الراحلة

سلاف فواخرجي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة من كواليس فيلم "رسائل الكرز" أول عمل إخراجي قدمته للسينما عام 2015، وتحدثت الفنانة السورية عن هذه الصورة التي تظهر فيه امرأة ترتدي ما يشبه النقاب وأوضحت أن هذه المرأة دوت الخليج والدتها الكاتبة إبتسام أديب، وأكدت سلاف فواخرجي أن ظهور والدتها في فيلم "رسائل الكرز" جاء كهدية منها من أجل أن تبقى في ذاكرتها فكتبت الفنانة السورية تعليقا على الصورة: "هذه الجميلة أمي، أهدتني مشهدا في فيلمي الأول وهي ليست ممثلة قالت لي أنا معك، كما أنا دائما معك، وهذه هديتي لك ، قد تزول كل الهدايا السابقة واللاحقة، الا الفيلم لن يزول، هذه هديتي لك ورسائل اكتبها معك الى هذه الأرض، لتذكريني يوم تمحى حروفي".

A post shared by (@sulaffawakherji) on Oct 7, 2020 at 11:43am PDT

سلاف فواخرجي لوالدتها: "شكرا على هديتك الغالية الخالدة"

سلاف فواخرجي أكدت أن رغم رحيل والدتها ابتسام أديب لكنها لا تزال تحتفظ بذكراها في كافة جوانب حياتها، كما عادت وقدمت الشكر لوالدتها الراحلة على الهدية التي قدمتها لها في هذه الخطوة المهمة من حياتها فقالت: "وكيف أذكرك وانت الحاضرة في أنفاسي ، وكيف تمحى حروفك وانت من علمني وكوّنني، واوراقك وقلمك الأحمر، وعطرك ، بجانب مخدتي، أصبّح عليهم وأمسّي، هذه أمي، قلتها في كل لحظات حياتي بفخر يفيض عن حجم الكون، ومازلت أقولها بعد رحيلك وسأبقى أعيدها بفخر أكثر وعشق أكبر، لا أحسد إلا الأرض التي تحضنك وتلمسك يا إمي، شكرا لأنك أمي، وشكرا على هديتك الغالية الخالدة"، وقد توفيت والدة الفنانة سلاف فواخرجي في عام 2018، بعد صراع مع المرض.

عرض فيلم "رسائل الكرز" لسلاف فواخرجي على قناتها على "يوتيوب"

سلاف فواخرجي أعلنت عن عرض فيلم "رسائل الكرز" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وقد نشرت مجموعة من الصور لأبطال الفيلم احتفالا بعرضه، وكتبت تعليقا على الصور التي نشرتها فقالت: "سمايّ، أرضي، هوايّ، سنين العشق ثواني، وثواني البعد سنين من الحرمان (رسائل الكرز) نجومي وأحبائي، على القناة الخاصة بي على موقع يوتيوب"، وقد شارك في بطولة فيلم "رسائل الكرز" مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان غسان مسعود، جيانا عيد، انطوانيت نجيب، باسل حيدر، جيرار آغباشيان، علي رمضان، ناصر مرقبي، وجدي عبيدو، عماد السمان، وابتسام أديب، علي رمضان، محمود نصر، دانا مارديني، والعمل من تأليف نضال قوشحة، وإخراج سلاف فواخرجي.