سلمى رشيد وحنان ترك ورانيا شوقي يفاجئن الجمهور بالكشف عن صور أبنائهم والجمهور يتغزل بجمالهم

حنان ترك وسلمى رشيد ورانيا فريد شوقي فاجئن الجمهور بالكشف عن صور لأبنائهن لأول مرة، بعضهن نشر لقطات جديدة على غرار الفنانة سلمى رشيد التي كشفت للمرة الأولى عن صور واضحة لصغيرها "ينيس"، بينما إرتأت الفنانة المعتزلة حنان ترك اختيار صوراً من أرشيف أبنائها في فترة الطفولة، والملفت بأن الجمهور علق على صور بعض هؤلاء الأبناء بأنهم نسخة عن أمهاتهم متغزلين بجمالهم.

سلمى رشيد تنشر صورا لطفلها لأول مرة

الفنانة المغربية سلمى رشيد فاجأت متابعيها على انستغرام بنشرها الصور الأولى لطفلها الوحيد "ينيس" بمناسبة احتفالها بمرور عام على ولادته.

وظهرت سلمى رشيد مع طفلها بجلسة تصوير مرحة حيث سرق الطفل قلوب المتابعين بجماله وضحكته، واعتبر بعض المتابعين بأنه يشبه كثيرا والدته بشعرها ولون عينيها الداكن، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تكشف فيها الفنانة المغربية عن لقطات واضحة لوجه صغيرها الذي اخفته عن الجمهور طيلة عام في ظل حرصها على عدم نشر صور لزوجها على الإعلام.

سلمى وجهت معايدة مرفقة بصور ابنها قائلة عبر حسابها على انستغرام: "الصورة تعبر عن كل شي في قلبي لك يا حبيبي. إنت السعادة و الحياة و الروح الله يحفظك ليا. عيد سعيد يا طفلي يانيس. أحبك يا طفلي".

وأضافت: "عام واحد، يانيس علاوي، عيد ميلاد سعيد حبيبي ينيس".

رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها

الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي احتفلت بعيد ميلاد ابنتيها الشابتين "فريدة وملك" وكشفت عن صورهما من مراحل الطفولة والشباب وعلقت قائلة: عيد ميلاد بناتي الاتنين النهاردة ربنا يحفظهم ويحرسهم ويباركلي فيهم" وظهرت الممثلة المصرية في إحدى الصور برفقة أولادها بمرحلتين مختلفتين، وتوقف الجمهور عند جمالها معتبرين بأنها لم تتغير ملامحها كثيرا مع مرور السنوات.

رانيا فريد شوقي نشرت ايضا صورة لها مع ابنتها البكر فريدة وعايدتها بالقول :" حبيبتي فريدة البكريه ..يارب العمر كله في حضني وعقبال ١٠٠ سنه لبنتي حبيبتي"

كما شاركت الجمهور بصورة أخرى لإبنتها الثانية ملك والتي تشببها كثيرا في الملامح حيث بدت وكأنها نسخة مطابقة عنها، وعلقت قائلة :"انا وبنتي الصغيره ملك .. كل سنه وانت طيبه يا حياتي كلها ..بحبك"، وانهالت عبارات الغزل من الجمهور بجمال الإبنتين مع والدتهما، واعتبروا بأن ملك ورثت نفس الملامح عن والدتها الممثلة رانيا فريد شوقي.

حنان ترك تكشف لأول مرة صور نجليها يوسف وآدم

الفنانة المعتزلة حنان ترك فاجأت من جهتها متابعيها على حسابها على انستغرام بنشرها صورتين لإثنين من أبنائها في مرحلة طفولتهما قبل سنوات عديدة، وهما : يوسف وآدم من زوجها الراحل رجل الأعمال خالد خطاب، مع الإشارة الى أن يوسف وآدم باتا اليوم بأعمار المراهقة.

A post s

حنان ترك اكتفت بالتعليق على الصور ببعض الملصقات التي ترمز الى محبتها لهم والدعاء لهم، فيما استغرب الجمهور خطوة حنان ترك بفك القيود على نشرها الصور العائلية لأطفالها بعد فترة طويلة من قرار عدم نشرها أي خصوصيات عبر حساباتها على السوشيال ميديا واكتفائها فقط بالتغريد في بعض المناسبات والأعياد.

وتفاعل الجمهور مع الصور التي نشرتها حنان ترك، وانهالت التعليقات حول الشبه الكبير بين ملامح الطفلين مع والدتهم الفنانة المعتزلة.