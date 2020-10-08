فيديو البرومو الرسمي لفيلم منى زكي "الصندوق الإسود" الذي طرح خلال الساعات الماضية حقق نسبة مشاهدة مرتفعة نظرا لقصة الفيلم التي جذبت الجمهور من خلال البرومو الأول للفيلم.

منى زكي تطلق البرومو الرسمي لفيلم "الصندوق الأسود"

الفنانة منى زكي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" الفيديو الدعائي الأول لفيلم "الصندوق الأسود" والذي كشف قصة الفيلم ومعاناة بطلته التي تواجه اقتحام مسلح لمنزلها في وقت تعيش فيه بمفردها بسبب طبيعة عمل زوجها، ويسعى اللصان لسرقة الفيلا التي تتواجد فيها البطلة والتي تحاول مقاومتهما لكن معاناتها تزداد بسبب حملها، وتطلب النجدة من إحدى صديقاتها، وتبدأ دوت الخليج كذلك في مواجهة اللصان لمدة 12 ساعة كاملة، وقد علقت منى زكي على الفيديو الدعائي الذي نشرته للفيلم فكتبت: "فيلم (الصندوق الأسود) ‎12 ساعة.. هتغيّر حياتك أو تنهيها! ‎الإعلان الرسمي للفيلم".

A post shared by (@monazakiofficial) on Oct 7, 2020 at 11:11pm PDT

موعد عرض فيلم "الصندوق الأسود" لمنى زكي

منى زكي كشفت كذلك عن موعد عرض فيلم "الصندوق الأسود" في قاعات السينما حيث أكدت أن العرض سوف يتم عرضه في شهر أكتوبر الجاري فكتبت: "28 أكتوبر بالسينمات"، وقدم العديد من النجوم التهاني للفنانة منى زكي على الفيديو الدعائي الأول لفيلم "الصندوق الأسود" حيث علق الفنان ظافر العابدين، وشيكو، والفنانة هند صبري، والعنود بدر، و مايان السيد، وقد حقق الفيديو الدعائي بعد ساعات قليلة من عرضه لأول مرة أكثر من 46 الف مشاهدة.

منى زكي تعود للسينما بفيلم "الصندوق الأسود"

منى زكي قد غابت عن السينما لفترة طويلة حيث كان آخر الأفلام التي شاركت فيها فيلم "من 30 سنة" والذي عرض في 2016، وتنتظر منى زكي عرض فيلمها أيضاً "العنكبوت" مع أحمد السقا في الفترة المقبلة، وتستعد للعودة لتصوير بقية مشاهدها في مسلسلها "تقاطع طرق" والذي تأجل عرضه من موسم رمضان الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا، وقد وطرحت منى زكي بوستر فيلم "الصندوق الأسود" خلال الأيام الماضية ولاقى صدى واسع بين الجمهور وزملائها الفنانين، كمما تفاعل عدد كبير من النجوم مع بوستر الفيلم "الصندوق الأسود" وعلى رأسهم زوجها الفنان أحمد حلمي الذي علق بسخرية على صورة منى زكي وهي مقيدة على البوستر قائلاً: "بالنجاح والتوفيق وانا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده".

"الصندوق الأسود" بطولة كل من منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، وشريف سلامة، واسماء جلال، و الفيلم سيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، و إخراج محمود كامل.