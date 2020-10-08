شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلادها الـ40 ومنة شلبي أول المهنئين: "كل سنة وأنتِ سندي"

شيرين عبد الوهاب الفنانة المصرية تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ40، وسط الحالة التي فرضتها على نفسها خلال الشهور الماضية بعدم الظهور بشكل مستمر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد طلبت الفنانة المصرية من محبيها منذ ما يقارب الشهر تقديم التهاني لها بشكل لا يجعلها تتذكر عمرها الحقيقي.

شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلادها الـ40

شيرين عبد الوهاب تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ40 وسط حالة الاختفاء التي فرضتها على نفسها خلال الأشهر الماضية وعدم التواجد بشكل فعال على وسائل التواصل الاجتماعي التي أغلقت بعض حساباتها عليها واكتفت بالظهور بشكل متقطع من خلال حسابها على "تويتر"، إلا أن الفنانة منة شلبي التي تجمعها بشيرين عبد الوهاب علاقة صداقة قوية أصرت على تقديم التهنئة للفنانة المصرية بهذه المناسبة.

منة شلبي تهنئ شيرين عبد الوهاب بمناسبة عيد ميلادها

منة شلبي صديقة الفنانة شيرين عبد الوهاب نشرت عبر حسابها على "توتير" تهنئة خاصة لصديقتها بمناسبة عيد ميلادها الـ40، ووصفت منة شلبي زميلتها الفنانة شيرين عبد الوهاب بسندها وصديقة العمر وكذلك صندوقها الأسود، كما أشادت بدورها في حياة المقربين منها وأيضا أسرتها فكتبت منة شلبي في تدوينتها: "البنت الحلوه دي النجمه الكبيرة أوي دي أختي و صاحبة عمري وروح قلبي عيد ميلادها النهارده كل سنة و انتي أحلي أم لهنا و مريم و كل سنة و انتي أختي و سندي و صندوقي الأسود و كل سنة و انتي بارة بأهلك و حبيبة قلب صحابك و روح قلبي و عقبال مليون سنه و انت حبيبة قلبي".

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد قطعت فترة عزلتها عن وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا في شهر يوليو الماضي من أجل نشر تهنئة خاصة للفنانة منة شلبي بمناسبة عيد ميلادها.

أمنية شيرين عبد الوهاب قبل عيد ميلادها الـ40

شركة روتانا قدمت كذلك التهنئة للفنانة شيرين عبد الوهاب بمناسبة عيد ميلادها الـ40، وذلك عبر الحساب الرسمي للشركة على "انستجرام" وتمنت لها دوام السعادة في حياتها حيث جاء بيان الشركة: "من أسرة روتانا وكل المحبين إلى النجمة شيرين صاحبة الإحساس الجميل والصوت الراقي كل عام وأنت بألف خير نتمنى لك السعادة والمزيد من النجاح في مسيرتك الفنية"

الفنانة شيرين عبد الوهاب قد تحدثت عن مناسبة عيد ميلادها منذ ما يقارب شهر وطلبت من محبيها عدم ذكر عمرها أثناء تقديم التهاني لها بمناسبة عيد ميلادها وأنها سوف تظل في عمر الـ39 فقالت في تدوينة كتبتها عبر حسابها على "تويتر": "عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين. يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم 40 ده خالص عشان مخسرش حد أنا بطلت أكبر بعد ال39، اللي دوت الخليج أصلاً كتير، بس يلا".