فاطمة المؤمن تثير غضب الجمهور بهديتها لتوأم شقيقتها..شاهدوا ما فعلته

الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن احتفلت بإنجاب شقيقتها لتوأم إلا أنها استفزت الجمهور بهديتها وطريقة استعراضها لثرائها ما جعلها تتلقى الإنتقادات الكثيرة من المتابعين.

فاطمة المؤمن تثير غضب الجمهور بهديتها لتوأم شقيقتها

وتداول نشطاء السوشيال ميديا مقطع فيديو لـ الفاشينيستا الكويتية، فاطمة المؤمن، التي احتفلت بإنجاب شقيقتها توأمًا داخل أحد المستشفيات، وقامت بإهداء التوأم رزماً من الأموال من خلال توزيع هذه الأموال ومدها على سرير الطفلين أثناء تواجدهما في المستشفى، وقدر المتابعين المبلغ بنحو 50 ألف دينار.

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تصرف الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن استفز المتابعين منتقدين استعراضها لثرائها بهذه الطريقة المبالغة، بينما أشار البعض الى أنها قد تؤذي المولودين بتصرفها على اعتبار أن الأوراق النقدية قد تحمل في طياتها الفيروسات جراء تناقلها بالأيدي، وخاصة فيروس كورونا وبالتالي قد تشكل مصدرا لنقل العدوى بعد توزيع هذه النقود على ملاءة الطفلين في سريرهما.

زفاف شقيقة فاطمة المؤمن

الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن كانت قد احتفلت بزواج شقيقتها المحامية مريم المؤمن في العام 2019 في حفل مميز بأجواء فخمة، وتناقلت حسابات السوشيال ميديا صور ومقاطع من المناسبة من دون الكشف عن هوية العريس.

فاطمة المؤمن تُعتبر من إحدى أشهر الفاشينيستاز في الوطن العربي، وتمتلك على حسابها الخاص على انستقرام 1.9 مليون متابع، وتشتهر بإطلالاتها المميزة التي ترتكز على أبرز صيحات الموضة بأسلوب شبابي وعصري، كما تعتبر نموذجا ملهما للمرأة في اطلالات مكياجها وتسريحات شعرها ويشببها الكثيرون بالنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم.