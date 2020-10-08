أحمد السقا ضيف أولى حلقات برنامج "السيرة" لوفاء الكيلاني بعد عودتها للشاشة..وهذه مواعيد العرض

وفاء الكيلاني الإعلامية المصرية تعود من جديد للظهور على الشاشة من خلال برنامجها "السيرة" الذي من المقرر أن ينطلق ابتداء من غد الجمعة على قناة "dmc" المصرية وقناة "أبو ظبي" الإماراتية، وسوف يستضيف البرنامج العديد من المشاهير في مصر والعالم العربي.

أحمد السقا أول ضيوف برنامج "السيرة" لوفاء الكيلاني

"السيرة" أحدث البرامج التي تستعد الإعلامية وفاء الكيلاني لتقديمها، حيث يبدأ بث البرنامج بداية من غد الجمعة 9 أكتوبر في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، وسوف يحل الفنان المصري أحمد السقا كأول ضيف للبرنامح الذي يبدو أنه سوف يهتم بالتفاصيل الخاصة بسيرة كل ضيف والمراحل الصعبة التي مرت عليه خلال مشواره، وقد تم تداول العديد من الصور التي تظهر الفنان أحمد السقا أثناء حوار الإعلامية وفاء الكيلاني معه، كما ظهر في الصور ديكور البرنامج الذي أظهر مكتبة ضخمة تضم عشرات الكتب.

الفيديو الدعائي الأول لبرنامج "السيرة" على قناة " dmc "

وفاء الكيلاني من المتوقع أن تستضيف العديد من النجوم خلال برنامجها الجديد الذي تعود به بعد غياب لفترة طويلة عن الظهور الإعلامي، وكان من المتوقع أن يطرح برنامجها الجديد "السيرة" خلال الشهور الماضية حيث أن الفيديو الدعائي الأول الذي تم طرحه للبرنامج كان في شهر فبراير الماضي أي منذ 8 أشهر، وتوقع البعض أن البرنامج سوف يتم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، لكن لم يتم تأكيد موعد نهائي للبرنامج الجديد حيث اكتفت قناة "dmc" خلال الأشهر الماضية بنشر الفيديو الدعائي والتعليق عليه عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مختصر: "انتظروا برنامج (السيرة) قريبا مع وفاء الكيلاني"، كما أنه من المقرر أن يعرض البرنامج أيضا على شاشة قناة "أبو ظبي".

أبرز برامج وفاء الكيلاني

"تخاريف" هو آخر البرامج التي ظهرت فيها الإعلامية وفاء الكيلاني وقد تم عرضه منذ عامين خارج موسم رمضان، ويعتبر أول وآخر ظهور إعلامي لها بعد زواجها من الفنان تيم حسن، وتلقت انتقادات بعد عرض البرنامج بسبب محتواه والذي رآه البعض التجربة الأضعف في مسيرتها، ويتوقع العديد من متابعي ومحبي وفاء الكيلاني لبرنامج "السيرة" أن يحقق نجاحا يعوض سنين الغياب الطويلة للإعلامية المصرية التي تتعاون لأول مرة مع قناة "dmc " وذلك بعد فترة كبيرة من التعاون مع قناة "mbc " والتي امتدت لما يقارب 9 سنوات قدمت بها وفاء الكيلاني عدة برامج شهيرة مثل "الحكم" و "المتاهة" وغيرها.