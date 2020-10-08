حنان مطاوع تودع الصيف بصور لها على الشاطئ

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بنشر صورة جديدة من عطلتها الصيفية عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" .

وظهرت حنان مطاوع بإطلالة صيفية علي الشاطئ وعلقت قائلة: آخر ايامي الصيفية دايمًا بيبقى فيه متعة فى اخر ايام الصيف.

وجاءت التعليقات علي الصور كالآتي :

قمر

تجنني

جميلة جدا

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أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنانة "حنان مطاوع" وجائزة افضل ممثلة دراما عن اعمالها الدرامية لسنة ٢٠٢٠ الدرامى ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

وقال فتحي الحصري رئيس الحفل إن هذا التكريم جاء بعد اجتماع ، لجنة التحكيم لتحصد الجائزة عن لجنة التحكيم ، ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان ياسر جلال، احمد زاهر ،طارق الابيارى،المخرج سامح عبد العزيز، القنان مدحت صالح ،ايهاب فهمى، ونخبة من نجوم الفن.

جدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير " محمد صبحى " وسيقام المهرجان يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر. ويذكر ان اخر اعمال حنان مطاوع مسلسل الا انا حكاية "أمل حياتي" تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي واروما، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، وصبري عبدالمنعم.