في عيد ميلادهما.. 5 أوجه تشابه بين روبي وشيرين عبد الوهاب

كلتاهما تتميزان بشعبية كبيرة وحب جارف من قبل الجمهور المصري والعربي، شيرين عبد الوهاب وروبي نجمتان تضيئان في سماء الفن المصري بمواهب متعددة ولم تجمع المواهب فقط بينهما ولكن الصدفة جعلتهما من مواليد الثامن من شهر أكتوبر وتنتميان إلى برج الميزان.

وهنا نرصد 5 أوجه تشابه بين روبي وشيرين عبد الوهاب :

السمراوات :

لقب الكثيرون روبي بـ الفرعونية بسبب ملامحها الشرقية وبشرتها السمراء وشعرها اللمس الداكن، وتشاركها شيرين عبد الوهاب في نفس الأمر حيث تتميز بالبشرة السمراء والشعر الناعم الأسود ويلقبها البعض بـ المطربة السمراء أو ابنة النيل.

الطلاق :

كل منهما حملت لقب المطلقة، شيرين انفصلت مرتين المرة الأولى من الموزع الموسيقي مدحت خميس في بداية مشوارها الفني ،والثانية من الموزع محمد مصطفى.

أما روبي تزوجت من المخرج سامح عبد العزيز لفترة لم تدم طويلا وانتهت بالطلاق.

إنجاب فتيات:

روبي وشيرين تحملان لقب أم البنات، فلم تنجبا صبيان من زواجهما الأولى أم لطفلة وحيدة تدعى طيبة من طليقها المخرج سامح عبد العزيز والثانية لديها ابنتين مريم وهنا من محمد مصطفى.

الغناء والتمثيل :

احترفت روبي الغناء في بداية الألفينات وقدمت عدة أغان من أشهرها " انت عارف لية "، " ولية بيداري كدة" وغيرها من الأغنيات ثم احترفت مجال التمثيل أول تجربة سينمائية لها كانت من خلال فيلم 7 ورقات كوتشينة.

وكذلك شيرين عبد الوهاب التي لم تكتف بنجاحها في المجال الغنائي بل خاضت أيضا تجربة التمثيل مرتين الأولى في فيلم ميدو مشاكل مع أحمد حلمي، ثم قدمت مسلسل طريقي الذي لاقى استحسان الجماهير.

السن :

روبي وشيرين متقاربان في العمر، فالأولى تبلغ من العمر 38 عاما أما شيرين تكمل اليوم الـ39 من عمرها.