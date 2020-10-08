في عيد ميلاد شيرين عبد الوهاب.. حكاية تعدي حسام حبيب عليها واستقوائها بأحمد سعد

تحتفل اليوم الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعيد ميلادها الـ 40، ومن المعروف أن شيرين تعشق زوجها حسام حبيب وتحرص دائما على الحديث عنه فى كل المناسبات التى تظهر بها، ولكن ظهرت منذ فترة شائعة عكرت صفو الحياة الزوجية الهانئة لشيرين وحسام حبيب.

وانتشر منذ فترة ان هناك خلافات حادة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب، وبدأت القصة بحسب المتداول بتطور شجار نشب بين شيرين وزوجها حسام من مجرد كلمات لتشابك بالأيدي، طلبت بناء عليه شيرين تدخل صديقها المطرب أحمد سعد.



وفور وصول أحمد سعد حدث تراشق لفظي بينه وبين حسام حبيب، ولكن مصدرا مقربا أكد لـ"دوت الخليج" أن الأزمة في طريقها للحل بعد هدوء جميع الأطراف.



ولكن سرعان ما خرجت شيرين وحسام عن صمتهما بصور رومانسية لهما، ليقولا لمروجي الشائعات إنهما يعيشان حياة هادئة وسعيدة.