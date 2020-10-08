سعيدة بأحسن زوج.. شيرين توجه رسالة رومانسية لـ حسام حبيب

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة رومانسية لزوجها حسام حبيب في يوم عيد ميلادها ال40.

وكتبت شيرين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: على المستوى الشخصي أنا سعيدة جدًا بأحسن زوج في الدنيا لأنه جوزي وأخويا وصديقي وابني وسعيدة ببناتي وعيلتي ربنا يباركلي فيهم وكل جمهوري في الوطن العربي كله اللي بيخليني احس أن كل البلاد بلدي.

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وحرص الفنان حسام حبيب على تهنئة زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب بمناسبة عيد ميلادها الـ40 الذي يوافق اليوم الخميس 8 أكتوبر، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980.

ونشر حسام حبيب، صورة رومانسية له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع شيرين عبد الوهاب، وكتب لها: «دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي كل سنه انت احلى و اطيب و اجمل و احن و اجدع شيرين في الدنيا ..ربنا ما يحرمنيش منك و يبعد عنك و عننا كل حاجه وحشه».

وأثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل في الفترة الأخيرة بعد انتشار بعض الأخبار عن خناقة بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب، وهى ما قامت بنفيه، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة رومانسية برفقة زوجها.

وتحتفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها الـ 40 والتى قدمت العديد من الأعمال الغنائية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

تزوجت شيرين عبد الوهاب ثلاث مرات الأولى كانت من الموزع الموسيقي مدحت خميس وتمت بعد شهرة شيرين بسنوات قليلة، ولم ينتج عن الزيجة أطفال كما أنها لم تستمر كثيرًا.

وزيجتها الثانية من الموزع الموسيقي محمد مصطفى وأنجبا طفلتين، ثم دب الخلاف بينهما وانفصلا حتى تزوجت حسام حبيب حاليا.