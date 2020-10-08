نجلاء بدر تحتفل بعيد ميلادها على إنستجرام.. شاهد

توجهت نجلاء بدر بالشكر لزملائها وجمهورها الذين هنأوها بمناسبة عيد ميلادها. ونشرت نجلاء بدر عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو لها . وظهرت فى الفيديو من أمام تورتة عيد ميلادها تحمل صورها، وهنأها متابعوها بعيد ميلاده "كا سنة وانتى طيبة يا فنانة"، "احلى نجمة". اقرأ أيضًا: وتتميز نجلاء بدر منذ الظهور الأول بإرتداء المجوهرات الثمينة، وتخطف الأنظار بارتداء الخواتم كبيرة الحجم ذات الأحجار الكريمة، كما أنها من الفنانات التي تتمتع بجاذبية بملامحها الرقيقة والتي تبرز جمالها بوضع الماكياج الناعم، المرتكز على الألوان الصاخبة في الشفاه، ورسم العين بالكحل والماسكرا. وشاركت نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن. المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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