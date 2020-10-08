بإطلالة ناعمة وشعر مبلل.. مي سليم تفاجئ جمهورها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة عصرية واعتمدت مكياجا جذابا وإكسسوارات ملفتة .

ونالت الصورة العديد من تعليقات متابعيها "حلو اللوك ده"، "قمر يا فنانة" وغيرها من التعليقات التي أشادت بإطلالتها.

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يذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.