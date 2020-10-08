أول عيد ميلاد وانا بضحك.. شيرين تحتفل بعيد ميلادها الأربعين على طريقتها

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها الرسمية على موقع التوصال الإجتماعى تويتر تغريدة جديدة بمناسبة عيد ميلادها الـ40 الذي يوافق اليوم الخميس 8 أكتوبر، حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980

وكتبت شيرين فى التغريدة قائلة:" كل سنة وإنتم عيدي. دعاء أمي ليا كان محبتكم، ورضا ربنا عليا محبة الناس .. ديمها عليا يا رب! السنة دي أول مرة بيجي عليا يوم ميلادي وألاقي نفسى بضحك".

واضافت شيرين :" على المستوي الشخصي انا سعيدة جدًا بأحسن زوج في الدنيا لأنه جوزي و أخويا وصديقي وإبني و سعيدة ببناتي وعيلتي ربنا يباركلي فيهم وكل جمهوري في الوطن العربي كله اللي بيخليني احس أن كل البلاد بلدي".

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وأثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل في الفترة الأخيرة بعد انتشار بعض الأخبار عن خناقة بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب، وهى ما قامت بنفيه، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة رومانسية برفقة زوجها.

وتحتفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها الـ 40 والتى قدمت العديد من الأعمال الغنائية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

تزوجت شيرين عبد الوهاب ثلاث مرات الأولى كانت من الموزع الموسيقي مدحت خميس وتمت بعد شهرة شيرين بسنوات قليلة، ولم ينتج عن الزيجة أطفال كما أنها لم تستمر كثيرًا.

وزيجتها الثانية من الموزع الموسيقي محمد مصطفى وأنجبا طفلتين، ثم دب الخلاف بينهما وانفصلا حتى تزوجت حسام حبيب حاليا.