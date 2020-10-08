تريند الفن| تعرف على عمر شيرين عبد الوهاب.. وسبب وفاة طلعت زكريا

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

تحتفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها الـ 40 والتى قدمت العديد من الأعمال الغنائية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

تزوجت شيرين عبد الوهاب ثلاث مرات الأولى كانت من الموزع الموسيقي مدحت خميس وتمت بعد شهرة شيرين بسنوات قليلة، ولم ينتج عن الزيجة أطفال كما أنها لم تستمر كثيرًا.

وتحدثت شيرين عن خميس مرات قليلة منها تصريحها الشهير في أحد برامج الإعلامي نيشان، وقالت إنها تزوجته لكي تتخلص من الزن الذي فرضه عليها وأن الزيجة كانت محكوم عليها بالفشل من البداية واستمرت لأنه كان دائمًا ما كان يهدد بالانتحار لو انفصلا عن بعضهما البعض.

حل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان طلعت زكريا، الذي برع فى تقديم العديد من الأعمال الكوميدية، حيث استطاع أن يرسم البسمة على وجه الجمهور.

وانتشر عدد من الشائعات التي تحدثت عن أسباب الوفاة، ما بين قائل إنها جلطة في القلب، وما بين مدعٍ بأنها سكتة دماغية، خاصة أن الموت حدث بشكل سريع ومفاجئ.

وكانت أسرة الفنان الراحل طلعت زكريا رفضت الحديث عن تفاصيل المرض قبل الوفاة، مكتفية بطلب الدعاء لـ طلعت زكريا من جمهوره بعد دخوله في حالة حرجة.

شاركت الفنانة منى زكي جمهورها بالبرومو الرسمي لفيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت منى زكي على الفيديو قائلة: "‎12 ساعة.. هتغيّر حياتك أو تنهيها! ‎الإعلان الرسمي لـ #فيلم_الصندوق_الأسود.. 28 أكتوبر بالسينمات".

يذكر أنه بعد غياب دام أربع سنوات، تعود الفنانة منى زكي للسينما ببطولة فيلم الإثارة "الصندوق الأسود"، والذي يشاركها بطولته محمد فراج ومصطفى خاطر، ومن إخراج محمود كامل.

شاركت الفنانة "روبي" احتفالها بعيد ميلادها ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وظهرت بـ فستان ذهبي وكان قد أثار هذا الفستان جدل وإعجاب العديد من متابعينها، وكتبت معلقة على صورتها: "happy birthday Ruby “

تحتفل اليوم الفنانة روبى بعيد ميلادها الـ 39، والتي استطاعت أن تقدم عددًا من الأعمال الفنية والغنائية حققت بها نجاحًا كبيرًا ولاقت إعجاب الجمهور.