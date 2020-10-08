ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى:
-قمر يا فنانة
-الفستان حلو اوى
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وتصدرت الفنانة السورية كندة علوش مؤشرات البحث بـ جوجل بعد فترة غياب عن التمثيل الحلقة الأولى من مسلسل إلا أنا ضي القمر، الذي تقوم ببطولته.
يتألف ضي القمر من 10 حلقات، تقوم فيه كندة بدور الشيف عاليا التي تمر علاقتها الزوجية مع زوجها نادر بالكثير من الضغوط بسبب رغبتهما في الإنجاب وصعوبة تحقيق ذلك.
وإلى جانب قضية الإنجاب، يعالج المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالبنفسجي.. كندة علوش تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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