بالبنفسجي.. كندة علوش تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة كندة علوش صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة تكشف عن جمالها.

وظهرت كنده علوش فى الصورة بفستان جذاب باللون البنفسجى واعتمدت تسريحة شعر مختلفة وجذابة.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى:

-قمر يا فنانة

-الفستان حلو اوى

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وتصدرت الفنانة السورية كندة علوش مؤشرات البحث بـ جوجل بعد فترة غياب عن التمثيل الحلقة الأولى من مسلسل إلا أنا ضي القمر، الذي تقوم ببطولته.

يتألف ضي القمر من 10 حلقات، تقوم فيه كندة بدور الشيف عاليا التي تمر علاقتها الزوجية مع زوجها نادر بالكثير من الضغوط بسبب رغبتهما في الإنجاب وصعوبة تحقيق ذلك.

وإلى جانب قضية الإنجاب، يعالج المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك.