تنافس 120 فنانا من 20 دولة.. صيدلانية مصرية تتحول لفنانة تشكيلية بمعرض فنون العالم

وافق معرض فنون العالم بدبي الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط على مشاركة الصيدلانية المصرية يسرا وهبة في النسخة السادسة من المعرض في مركز دبي التجاري العالمي، والذي ستبدأ فاعلياته اليوم الخميس وتستمر لمدة 3 أيام، لتعرض أعمالها بين 2000 عمل فني ومايقرب من 120 فنانا مستقلا، ومعارض دولية من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، من الهند وإيطاليا واليابان وغيرها من دول العالم.

ويعتبر هذا المعرض هو أول معرض تشارك فيه إلي جانب عملها في الصيدلة ، وقالت "يسرا وهبة :" لوحاتي التجريدية تأتي مباشرة من القلب، فأنا أحب الألوان والرسم منذ صغري، وبالرغم من دراستي للصيدلة وإمتهاني لها، لكن ظلت الألوان دائما تداعبني، فهي لغة الروح بالنسبة لي، وخاصة بعد إقامتي في دبي وتعرفي علي العديد من التجارب والثقافات المختلفة أثقل لدي الجرأة بشكل أكبر في مزج الألوان في أعمالي الفنية، بالإضافة إلي مزج تراث مصر القديمة مع العصر الحديث - التعبير عن المشاعر كلغة بصرية، باستخدام حركة الألوان المتدفقة لخلق الجمال".

وأشارت يسرا إنها تشارك في المعرض بـ 9 قطع استخدمت فيها مواد وألوان من الأكليرك والأصباغ الملونة وغيرها من المواد وقالت "منذ حوالي 3 شهور وأنا أركز علي تطوير التكنيك الخاص بي في الرسم، وأثناء ذلك جاء القرار بتغيير مساري لأكون صيدلانية وفنانة تشكيلية، ولهذا شاركت في هذا المعرض لإنها فرصة مميزة لعرض شغفي علي عدد كبيرمن الجمهور ومعرفة رأيهم، والتعرف علي أساليب الفن لدي الأخرين، وهذه هي ميزة تواجدي في دبي فهي مجتمع متعدد الجنسيات يكون لديك حالة من الإنفتاح علي العالم وثقافاته ويعطيك جرأة ورؤية جديدة، كما أن الإمارات كبلد تشجع كل شخص بصرف النظر عن بلده أو ديانته أو عرقه أو لونه، كما إنها تحترم الفنان وتعطيه منابر مختلفة لتقديم نفسه".

وأكدت إنها تتطلع إلي المشاركة في معارض اخري سواء في الإمارات أو مصر والعالم أيضا، وإنها خلال الفترة القادمة ستشارك في العديد من المعارض التفاعلية والتي انتشرت مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا كحل مؤقت لحين عودة الحياة الطبيعية.