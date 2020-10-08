كلنا محتاجين نبعد.. إنجي المقدم تبعث برسالة لجمهوها من الواحات

نشرت الفنانة إنجى المقدم صورة لها من الواحات من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت إنجى على الصورة قائلة : يا لها من رحلة سحرية لا تنسى وتغير الحياة! شكرا لك . كانت ساحرة.

وتابعت : كلنا محتاجين نبعد شوية علشان نقرب من نفسنا اكتر. شوفوا واتعرفوا وروحوا المكان الساحر ده...اسمه الطرفة لودج في الواحات.

اقرا ايضا :

القمر - تجننى - أجمل نجمة فى مصر

وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال المهمة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.

وكان احدث أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.