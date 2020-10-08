شاهد | رانيا يوسف تشعل انستجرام بفستانين مختلفين

شاركت الفنانة رانيا يوسف ، متابعيها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

واستطلعت رانيا يوسف رأي جمهورها بصورتين مختلفتين لها، حيث ظهرت في الصورة الأولى بإطلالة جذابة بفستان أسود طويل، وظهرت في الصورة الثانية بإطلالة ناعمة بفستان باللون البيج.

اقرأ أيضا:

يذكر أن مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.