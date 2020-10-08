فريق عمل فيلم "للإيجار" يستعد للسفر إلى الإسكندرية.. صور

بدأ فريق عمل فيلم «للإيجار» تصوير اول مشاهد الفيلم منذ يومين داخل احدى الفيلات بمنطقة مصر الجديدة، حيث تم تصوير عدد من المشاهد الداخلية بحضور طاقم العمل وذلك قبل الاستعداد للسفر لتصوير باقي مشاهد العمل بعدد من الشوارع والمناطق والشوارع بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يسافر أبطال الفيلم مساء غد الجمعة للإسكندرية للتصوير بين أكثر من لوكيشن داخل المدينة الساحلية ثم العودة إلى القاهرة .

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن «الوحدة والعزلة» حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.

الفيلم من بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وعصام السقا وجيهان خليل وياسر الطوبجي وهايدي رفعت وإنتاج محمد دياسطي ومحمد الحمادي شركة بيرد أي في إستئناف عملها الدرامي والسينمائي حيث أشهر أنتاجتها فيلم لا تراجع ولا استسلام ومسلسل الكبير أوي لأحمد مكي.

الفيلم من إخراج وتأليف إسلام السيد بلال ومدير تصوير رامي سالم وإنتاج فني أسامة يوسف . ومن المقرر أن يمتد تصوير الفيلم فى مدينة الأسكندرية لمدة أسبوعان ثم يدخل الفيلم مرحلة المونتاج ليكون جاهزا للعرض فى الموسم الشتوى المقبل.