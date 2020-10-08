في ذكرى رحيله.. ننشر تفاصيل ندوتين لـ طلعت زكريا في دوت الخليج

تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان طلعت زكريا، الذي برع فى تقديم العديد من الأعمال الكوميدية، واستطاع أن يرسم البسمة على وجه الجمهور.

واستضاف موقع دوت الخليج طلعت زكريا في ندوتين، وحكى عن تفاصيل حياته قبل دخوله عالم الفن، كما تحدث عن شخصية "حليمو" التي قدمها في فيلمه الأخير، الذي حمل الاسم نفسه، قريبة من شخصيته الحقيقية سواء من حيث الشكل أو المهنة.



يذكر أن هناك عددا من الشائعات تحدثت عن أسباب وفاة طلعت زكريا، ما بين قائل إنها جلطة في القلب، وما بين مدعٍ بأنها سكتة دماغية، خاصة أن الموت حدث بشكل سريع ومفاجئ.

وكانت أسرة الفنان الراحل طلعت زكريا رفضت الحديث عن تفاصيل المرض قبل الوفاة، مكتفية بطلب الدعاء لـ طلعت زكريا من جمهوره بعد دخوله في حالة حرجة.

ونعيد نشر فيديوهات خاصة من ندواته بصدى البلد.