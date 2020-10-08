وقالت منة فضالى عن اعمالها الرمضانية :" مسلسل حب عمرى قريب جدا ليا كشخصية لان الشخصية منظمة ورومانسية وعملية".
واضافت منة فضالى: "لكن مسلسل لما كنا صغيرين انا ضيفة شرف وبنسبالى حلو وروحت لان ريهام حجاج طلبتنى وهى صديقة عزيزة عليا والدور كان جيد".
فيلم زنزانة 7 بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
وعلى صعيد اخر وجهت الفنانة منة فضالى الشكر لـ موقع " دوت الخليج " على تكريمها عن فيلم " زنزانة 7 " ونشرت منة فضالى صورة لها عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: "شكرا صدي البلد علي تكريمي عن فيلم زنزانة 7"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منة فضالي لـ دوت الخليج: مسلسل حب عمرى الاقرب لي فى رمضان 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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