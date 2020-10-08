كل ما حدث بالمؤتمر الصحفى لـ مهرجان الجونة السينمائي

تحت إشراف وزارة الثقافة ووزارة السیاحة والآثار ووزارة الصحة، وبحضور مؤسسي المهرجان وإدارته ورعاته وعدد من خبراء صناعة السینما، كشف مهرجان الجونة السینمائي عن تفاصیل دورته الرابعة، التي ستقام في الفترة ما بین 23-31 أكتوبر 2020 في مدینة

الجونة. وحضر المؤتمر كل من المهندس سمیح ساویرس مؤسس الجونة والمهندس نجیب ساویرس مؤسس المهرجان وانتشال التمیمي مدیر المهرجان وبشرى رزة المؤسس المشارك ورئیس عملیات المهرجان وأمیر رمسیس المدیر الفني للمهرجان. كما حضر عدد من أعضاء لجنة أوراسكوم للتنمیة المعنیة بنشاط المهرجان ومنهم: أمل المصري المنسق العام للمهرجان وعمرو منسي المؤسس المشارك والمستشار التنفیذي للمهرجان وكمال زادة المؤسس المشارك والمستشار المالي للمهرجان.

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وأيضا: إضافة إلى ذلك، تضمن المؤتمر حضور عدد من أعضاء اللجنة الاستشاریة الدولیة وأعضاء لجنة التحكیم خلال المؤتمر، وأفضت الإدارة عن تفاصیل الدورة الحالیة والتي تتضمن الإعلان عن قائمة الأفلام المشاركة وفعالیات المهرجان وخبراء ونجوم صناعة السینما المشاركین. إضافة إلى ذلك، تضمن المؤتمر حضور عدد من أعضاء اللجنة الاستشاریة الدولیة وأعضاء لجنة التحكیم خلال المؤتمر، وأفضت الإدارة عن تفاصیل الدورة الحالیة والتي تتضمن الإعلان عن قائمة الأفلام المشاركة وفعالیات المهرجان وخبراء ونجوم صناعة السینما المشاركین. إضافة إلى دعوة محترفي الصناعة وكذلك الذین سیتلقون جائزة الإنجاز الإبداعي، كما تم الإعلان عن المهرجان عن بعض أسماء أعضاء لجان التحكیم المؤكدین. ویتضمن برنامج هذا العام 16 ً فیلما في مسابقة الأفلام الروائیة الطویلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقیة الطویلة و18 فیلما في مسابقة الأفلام القصیرة وفیلمین ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 ً فیلما في قسم الاختیار الرسمي – خارج المسابقة.



ویُفتتح هذا العام مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الذي سیحتضن فعالیات المهرجان لیكون أول فعالیة ثقافیة تقام فیه. وجاء تصمیم البوستر لهذا العام مستوحى من تصمیم المركز ذاته الذي یتضمن ًعددا من الأقبیة المخروطیة التي تحیط ساحة المركز بطبقة من الظلال التي تمزج ما بین داخله وخارجه، مانحة بُ ًعدا فائقًا لأجواء الفعالیات. وقد سلط المؤتمر الضوء على بعض من فعالیات منطلق الجونة السینمائي وجسر الجونة السینمائي، مكوني منصة الجونة السینمائیة، ذراع الصناعة الخاصة بالمهرجان. وتضمن ذلك الإعلان عن بعض من الحلقات النقاشیة وورش العمل ومحاضرات خبراء الصناعة. دعت المنصة هذا العام ًعددا من خبراء الصناعة الإقلیمیین والدولیین في مجالات السینما المختلفة للمشاركة في فعالیات المنصة المنوعة, استقبل منطلق الجونة السینمائي 99 طلب تقدیم (65 مشروع في مرحلة التطویر، 34 فیلم في مرحلة ما بعد الإنتاج) من جمیع أنحاء العالم العربي, فحصت هذه الطلبات لجنة سینمائیة ُمعینة من قبل المهرجان واختارت 18 ً مشروعا (12 في مرحلة التطویر و6 في مرحلة ما بعد الإنتاج) للمشاركة في منطلق الجونة السینمائي هذا العام. وقد تم اختیار هذه المشاریع بناء على جودتها ورؤیتها الفنیة وإمكانیة تنفیذها مالیًا، كما أثنت اللجنة على مستوى المشروعات المتقدمة للمنطلق هذا العام.



وعلى الجانب الآخر، یستكمل جسر الجونة السینمائي مهمته التي بدأها كمساحة لمشاركة المعلومات والتأثیر من خبراء الصناعة إلى المواهب الإبداعیة الصاعدة. یقدم الجسر ًعددا من حلقات النقاش وورش العمل ومحاضرات لخبراء ومحترفي الصناعة من جمیع أنحاء العالم.

وستقام فعالیات منصة الجونة السینمائیة في مقر جامعة برلین التقنیة (تي یو برلین) بالجونة في الفترة ما بین 25 – 29 أكتوبر2020، ویستكمل المهرجان ً أیضا دعمه للسینما العربیة في المهرجانات السینمائیة العالمیة، مساهما في تمكین صناع السینما العرب، خاصة خارج العالم العربي.

وفي إطار ذلك، استكمل المهرجان تعاونه مع الدورة الـ10 لمهرجان مالمو للسینما العربیة وورشة فاینال كت في فینیسیا، التي یقدم فیها جوائز نقدیة لمشاریع أفلام عربیة.



ویكرم المهرجان هذا العام، النجم السینمائي خالد الصاوي ومصمم المناظر الاستثنائي أنسي أبو سیف، وذلك لمساهمتهما الخالدة في صناعة السینما المصریة.

كما یقیم المهرجان ً معرضا استعادیًا لأعمال مصمم المناظر أنسي أبو سیف، ویتضمن المعرض بوسترات لأفلامه واسكتشات وتخطیطات الدیكور والأزیاء، مع عرض مقاطع فیدیو من أفلامه.

إضافة إلى ذلك، یستكمل المهرجان حفل "السینما في حفل موسیقي" الذي بدأه في دورته الثانیة، والذي یسلط الضوء على موسیقى السینما الخالدة ودورها. سیقام الحفل في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة هذا العام، ویتألف من عرض فیلم "الصبي" لشارلي شابلن مع عزف أوركسترا حي لموسیقى الفیلم بقیادة المایسترو أحمد الصعیدي، ویأتي هذا الحفل بمناسبة مرور 100 عام على إطلاق فیلم "الصبي".



على ضوء المتغیرات الخاصة بجائحة كوفید – 19 ، یؤكد فریق إدارة مهرجان الجونة على توفیره لأدوات السلامة والصحة الضروریة، بالشراكة مع وزارة الصحة المصریة، لضمان تجربة مهرجانیة مثمرة وآمنة في آن.