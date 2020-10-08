كل ما حدث بالمؤتمر الصحفى لـ مهرجان الجونة السينمائي

الجونة.
وحضر المؤتمر كل من المهندس سمیح ساویرس مؤسس الجونة والمهندس نجیب ساویرس مؤسس المهرجان وانتشال التمیمي مدیر المهرجان وبشرى رزة المؤسس المشارك ورئیس عملیات المهرجان وأمیر رمسیس المدیر الفني للمهرجان.
كما حضر عدد من أعضاء لجنة أوراسكوم للتنمیة المعنیة بنشاط المهرجان ومنهم: أمل المصري المنسق العام للمهرجان وعمرو منسي المؤسس المشارك والمستشار التنفیذي للمهرجان وكمال زادة المؤسس المشارك والمستشار المالي للمهرجان.
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إضافة إلى دعوة محترفي الصناعة وكذلك الذین سیتلقون جائزة الإنجاز الإبداعي، كما تم الإعلان عن المهرجان عن بعض أسماء أعضاء لجان التحكیم المؤكدین.
ویتضمن برنامج هذا العام 16 ً فیلما في مسابقة الأفلام الروائیة الطویلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقیة الطویلة و18 فیلما في مسابقة الأفلام القصیرة وفیلمین ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 ً فیلما في قسم الاختیار الرسمي – خارج المسابقة.
ویُفتتح هذا العام مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الذي سیحتضن فعالیات المهرجان لیكون أول فعالیة ثقافیة تقام فیه.
وجاء تصمیم البوستر لهذا العام مستوحى من تصمیم المركز ذاته الذي یتضمن ًعددا من الأقبیة المخروطیة التي تحیط ساحة المركز بطبقة من الظلال التي تمزج ما بین داخله وخارجه، مانحة بُ ًعدا فائقًا لأجواء الفعالیات.
وقد سلط المؤتمر الضوء على بعض من فعالیات منطلق الجونة السینمائي وجسر الجونة السینمائي، مكوني منصة الجونة السینمائیة، ذراع الصناعة الخاصة بالمهرجان.
وتضمن ذلك الإعلان عن بعض من الحلقات النقاشیة وورش العمل ومحاضرات خبراء الصناعة. دعت المنصة هذا العام ًعددا من خبراء الصناعة الإقلیمیین والدولیین في مجالات السینما المختلفة للمشاركة في فعالیات المنصة المنوعة, استقبل منطلق الجونة السینمائي 99 طلب تقدیم (65 مشروع في مرحلة التطویر، 34 فیلم في مرحلة ما بعد الإنتاج) من جمیع أنحاء العالم العربي, فحصت هذه الطلبات لجنة سینمائیة ُمعینة من قبل المهرجان واختارت 18 ً مشروعا (12 في مرحلة التطویر و6 في مرحلة ما بعد الإنتاج) للمشاركة في منطلق الجونة السینمائي هذا العام.
وقد تم اختیار هذه المشاریع بناء على جودتها ورؤیتها الفنیة وإمكانیة تنفیذها مالیًا، كما أثنت اللجنة على مستوى المشروعات المتقدمة للمنطلق هذا العام.
وعلى الجانب الآخر، یستكمل جسر الجونة السینمائي مهمته التي بدأها كمساحة لمشاركة المعلومات والتأثیر من خبراء الصناعة إلى المواهب الإبداعیة الصاعدة. یقدم الجسر ًعددا من حلقات النقاش وورش العمل ومحاضرات لخبراء ومحترفي الصناعة من جمیع أنحاء العالم.
وستقام فعالیات منصة الجونة السینمائیة في مقر جامعة برلین التقنیة (تي یو برلین) بالجونة في الفترة ما بین 25 – 29 أكتوبر2020، ویستكمل المهرجان ً أیضا دعمه للسینما العربیة في المهرجانات السینمائیة العالمیة، مساهما في تمكین صناع السینما العرب، خاصة خارج العالم العربي.
وفي إطار ذلك، استكمل المهرجان تعاونه مع الدورة الـ10 لمهرجان مالمو للسینما العربیة وورشة فاینال كت في فینیسیا، التي یقدم فیها جوائز نقدیة لمشاریع أفلام عربیة.
ویكرم المهرجان هذا العام، النجم السینمائي خالد الصاوي ومصمم المناظر الاستثنائي أنسي أبو سیف، وذلك لمساهمتهما الخالدة في صناعة السینما المصریة.
إضافة إلى ذلك، یستكمل المهرجان حفل "السینما في حفل موسیقي" الذي بدأه في دورته الثانیة، والذي یسلط الضوء على موسیقى السینما الخالدة ودورها. سیقام الحفل في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة هذا العام، ویتألف من عرض فیلم "الصبي" لشارلي شابلن مع عزف أوركسترا حي لموسیقى الفیلم بقیادة المایسترو أحمد الصعیدي، ویأتي هذا الحفل بمناسبة مرور 100 عام على إطلاق فیلم "الصبي".
على ضوء المتغیرات الخاصة بجائحة كوفید – 19 ، یؤكد فریق إدارة مهرجان الجونة على توفیره لأدوات السلامة والصحة الضروریة، بالشراكة مع وزارة الصحة المصریة، لضمان تجربة مهرجانیة مثمرة وآمنة في آن.
إضافة إلى عروض الجالا.
الجونة السینمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف
بالسینما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بین الثقافات من خلال فن السینما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدولیین من أجل تعزیز روح التعاون والتبادل الثقافي.
إضافة إلى ذلك، یلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السینمائیة الجدیدة، ویتحمس لیكون ً محفزا لتطویر السینما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السینمائیة.
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