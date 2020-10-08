علي ربيع يكشف تفاصيل تجسيده شخصية الأعمي بـ الخطة العايمة

يجسد الفنان علي ربيع شخصية شخص أعمى يقوم بسرقة بنك برفقة الفنان محمد عبد الرحمن فى فيلم الخطة العايمة، وقال علي في تصريحات لـ"دوت الخليج" انه حرص على تجسيد شخصية الأعمى بإتقان، لذلك كان يهتم بأصغر التفاصيل المتعلقة بحركاته وطريقة تعبيراته، لافتا إلى أنه كان يريد أن يصدق الجمهور أنه اعمى بالفعل حينما يشاهدوه على شاشة السينما.



ودعا علي ربيع الجمهور لان يذهبوا إلى السينمات ويشاهدوا العمل، وان يتخذوا الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقال أن الفيلم جرعة كوميدية تأخذهم بعيدا عن ضغوط كورونا.



وكان قد أقيم العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة" وذلك داخل إحدى السينمات في أكتوبر.



وحضر العرض الخاص من ابطال العمل كل من على ربيع ومحمد عبد الرحمن توته وغادة عادل والتى حرصت على اصطحاب ثلاثة من ابنائها بجانب المؤلفين أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز واحتفل فريق العمل بعيد ميلاد الفنانة بشرى التى حضرت أيضا العرض الخاص.



وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

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"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.