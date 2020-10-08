بالجلد الأسود.. ميرنا نور الدين تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت ميرنا نور الدين على الصورة قائلة :"إترك أحلامك تكون أجنحتك". ونالت ابصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى : -قمر -من أجمل الفنانات اقرأ أيضًا: يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل. وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

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