بالذهبي اللامع .. ملك قورة تخطف القلوب في أحدث ظهور

نشرت الفنانة الشابة ملك قورة صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور " انستجرام ".

وظهرت ملك قورة بإطلالة أنيقة مميزة مرتدية بلوزة دهبي لامعة واعتمدت تسريحة شعر بسيطة دون تكلف حيث اكتفت بإسدال شعرها على كتفيها.

وتألقت ملك بماكياج صاخب جذاب باللون الاحمر كما نسقت اكسسوارات بسيطة تناسب اطلالتها المميزة.

وحازت الصورة على اعجاب متابعيها وجاءت التعلقات كالآتي :

قمر ، ملك الجاذبية ، جميلة جدا

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و كان قد تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، صورة جرئية للفنانة ملك قورة، في ظهور لها ووضعت باروكة شعر باللون الاشقر.

وظهرت الفنانة ملك قورة، مرتدية مينى جيب به بعض الكرانيش التى تميل إلى اللون الأبيض و توب أبيض مكشوف الكتفين ونسقت معه جاكيت جينز ازرق غامق، وهو ما أبرز عن قوامها المتناسق والرشيق وانهالت عليها بعض التعليقات من الجمهور بالايجابى.