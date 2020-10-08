بالذهبي اللامع .. ملك قورة تخطف القلوب في أحدث ظهور

وتألقت ملك بماكياج صاخب جذاب باللون الاحمر كما نسقت اكسسوارات بسيطة تناسب اطلالتها المميزة.
وحازت الصورة على اعجاب متابعيها وجاءت التعلقات كالآتي :
قمر ، ملك الجاذبية ، جميلة جدا
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و كان قد تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، صورة جرئية للفنانة ملك قورة، في ظهور لها ووضعت باروكة شعر باللون الاشقر.
وظهرت الفنانة ملك قورة، مرتدية مينى جيب به بعض الكرانيش التى تميل إلى اللون الأبيض و توب أبيض مكشوف الكتفين ونسقت معه جاكيت جينز ازرق غامق، وهو ما أبرز عن قوامها المتناسق والرشيق وانهالت عليها بعض التعليقات من الجمهور بالايجابى.
يذكر أن احدث مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.
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