بإطلالة جذابة.. ريهام أيمن تخطف القلوب من أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ناعمة وساحرة. وظهرت ريهام أيمن، بإطلالة جذابة مرتدية بلوزة وان شولدر باللون النبيتي، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها. ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتي : رقيقة اوي ، جميلة جدا ، قمر و تجني اقرا ايضا : كانت احدث مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامى إمام. ويُذكر أن ريهام أيمن بدأت مسيرتها الفنية وهي لاتزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة).

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