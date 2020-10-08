"مواقف محرجة وخطأ تقني واحتفاء بالإعلان عن تكريم خالد الصاوي" في مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي 2020

كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، عن تفاصيل الدورة الجديدة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 23 إلى 31 أكتوبر في مدينة الجونة بالغردقة، بمصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم ظهر اليوم، الخميس بحضور عدد من صناع السينما والقائمين على المهرجان.

المؤتمر حضره كل من المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة والمهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان وانتشال التمیمي مدیر المهرجان وبشرى رزة المؤسس المشارك ورئیس عملیات المهرجان وأمیر رمسیس المدیر الفني للمهرجان، إضافة إلى عمرو منسي المؤسس المشارك والمستشار التنفیذي للمهرجان وكمال زادة المؤسس المشارك والمستشار المالي للمهرجان والمهندس عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وشهد المؤتمر التزامًا كبيرًا بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الجميع للكمامات، تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا.

تأخر موعد بداية المؤتمر وحدوث خطأ تقني

كما حضر عدد من النجوم ومن بينهم الفنانة يسرا وكندا علوش وآسر ياسين والإعلامية بوسي شلبي، وقدمت المؤتمر الإعلامية لميس الحديدي، وبالرغم من أن الموعد المقرر لبدء المؤتمر كان في الثانية عشر ظهرًا، إلا أنه تأخر أكثر من ساعة تقريبًا، كما شهدت بداية المؤتمر حدوث خطأ تقني، وذلك قبل خروج فريق عمل الدورة الجديدة إلى المنصة، حيث تم تشغيل الميكروفون الخاص بالإعلامية لميس الحديدي وهو ما تسبب في استماع الحضور للأحاديث الجانبية بينها وبين صناع المهرجان قبيل بداية المؤتمر بدقائق قليلة، لكن سرعان ما تم تدارك الموقف وتوقف الميكروفون.

وعند كشف الإعلامية لميس الحديدي عن أسماء أعضاء لجان التحكيم والترحيب بهم وهم المخرجة والمنتجة ماريان خورى والفنان آسر ياسين والفنانة السورية كندة علوش والمخرج أمجد أبو العلاء، لم تذكر اسم كندة وآسر، لكنها تداركت الموقف سريعًا أيضًا وذكرت اسمهما ورحبت بهما.

تفاصيل الدورة الرابعة من مهرجان الجونة

وكشف القائمون على المهرجان عن تفاصيل الدورة الرابعة فمن المقرر أن یتضمن برنامج هذا العام 16 فیلمًا في مسابقة الأفلام الروائیة الطویلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقیة الطویلة و18 فیلمًا في مسابقة الأفلام القصیرة وفیلمین ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فیلمًا في قسم الاختیار الرسمي خارج المسابقة.

مهرجان الجونة السينمائي 2020 سیُفتتح هذا العام لأول مرة في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الذي سیحتضن فعالیات المهرجان لیكون أول فعالیة ثقافیة تقام به، وأكد القائمون على المهرجان أن منصة الجونة السينمائية التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، دعت هذا العام عددًا من خبراء الصناعة الإقلیمیین والدولیین في مجالات السینما المختلفة للمشاركة في فعالیات المنصة المتنوعة، وأعلن القائمون على المهرجان أن منطلق الجونة السینمائي قد استقبل 99 طلب تقدیم، منهم 65 مشروع في مرحلة التطویر، و34 فیلما في مرحلة ما بعد الإنتاج من جمیع أنحاء العالم العربي، حيث فحصت هذه الطلبات لجنة سینمائیة معینة من قبل المهرجان واختارت 18 مشروعا، 12 منها في مرحلة التطویر و6 في مرحلة ما بعد الإنتاج، للمشاركة في منطلق الجونة السینمائي هذا العام.

تكريم خالد الصاوي وأنسي أبو سيف وجيرارد ديبارديو

یستكمل المهرجان أیضا دعمه للسینما العربیة في المهرجانات السینمائیة العالمیة، مساهما في تمكین صناع السینما العرب، خاصة خارج العالم العربي، في إطار ذلك، استكمل المهرجان تعاونه مع الدورة الـ10 لمهرجان مالمو للسینما العربیة وورشة فاینال كت في فینیسیا، التي یقدم فیها جوائز نقدیة لمشاریع أفلام عربیة.

وقررت إدارة الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، تكريم الفنان المصري خالد الصاوي ومصمم المناظر أنسي أبو سیف، وذلك لمساهمتهما الخالدة في صناعة السینما المصریة، كما یقیم المهرجان معرضا استعادیًا لأعمال أنسي أبو سیف، ویتضمن المعرض بوسترات لأفلامه واسكتشات وتخطیطات الدیكور والأزیاء، مع عرض مقاطع فیدیو من أفلامه.

كما سيتم تكريم الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو حيث سيحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، بينما الممثل الفرنسي المغربي الأصل سعيد تجماوي سيحصل على جائزة عمر الشريف.

وحرص المهرجان في دوراته السابقة على تكريم عدد من النجوم المصريين الذين نجحوا في تقديم مشوار فني مميز، ففي العام الماضي كان التكريم من نصيب الفنان محمد هنيدي، بينما هذا العام سيكون من نصيب خالد الصاوي، وهو الأمر الذي لاقى إعجاب وتفاعل عدد من محبي خالد، الذين أكدوا على أنه من النجوم القلائل حاليًا الذين يستحقون هذه الجائزة.

"السينما في حفل موسيقي" والاجراءات الاحترازية في الجونة

إضافة إلى ذلك، یستكمل المهرجان حفل "السینما في حفل موسیقي" الذي بدأه في دورته الثانیة، والذي یسلط الضوء على موسیقى السینما الخالدة ودورها، وسیقام الحفل في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة هذا العام، ویتألف من عرض فیلم "الصبي" لشارلي شابلن مع عزف أوركسترا حي لموسیقى الفیلم بقیادة المایسترو أحمد الصعیدي، ویأتي هذا الحفل بمناسبة مرور 100 عام على إطلاق فیلم "الصبي".

إدارة المهرجان أكدت أيضًا على توفیر أدوات السلامة والصحة الضروریة، بالشراكة مع وزارة الصحة المصریة، لضمان تجربة مهرجانیة مثمرة وآمنة، وسیلتزم كل أعضاء الفریق بمعاییر الصحة العالمیة المقررة بواسطة الهیئات الصحیة، في جمیع فعالیات المهرجان.

وخلال المؤتمر قال المهندس نجيب ساويرس: "وجهة نظري كانت تنحاز إلى تأجيل الدورة بسبب جو الكآبة الكبير وصعوبة وصول النجوم العالميين، لكن كان الرأي الغالب، ويبدو هو الصحيح، أن نعقد الدورة وأن لا تتوقف عجلة الإنتاج والسياحة التي تشكل مصدرًا كبيرًا للعمالة المصرية، فكان القرار بأن ننفذ الإجراءات الاحترازية ونكمل المسيرة. من المفترض أن نسمي مهرجاننا مهرجان التحدي هذا العام".

ثم عقب المهندس سميح ساويرس قائلا: "الصعوبة كانت في عمل توازن بين عمل المهرجان والحفاظ على الإجراءات الاحترازية. لكن كان قراري في الأول إنه طالما مهرجانات فينيسيا وسان سباستيان اتعملوا، يبقى هنقدر. قدرنا نحصل على تأكيد حوالي 200 شخصية عالمية هيحضروا، وهما دول سفراء المهرجان عالميًا".

عن التحديات التي واجهت المهرجان هذا العام تحدث انتشال التميمي: "قررنا دعوة ممثلين عن المهرجانات السينمائية من جميع القارات، في حلقة نقاشية افتراضية، للتأكيد على دعم السينما والمهرجانات. الجونة واحد من المهرجانات السينمائية التي ستُعقد فعليًا هذا العام، ومثلما كان فينيسيا مبادر على المستوى الدولي فإن مهرجان الجونة مبادر على المستوى العربي.

ثم استكمل قائلًا: "هذه السنة واجهنا صعوبة تواجد النجوم الأمريكيين، رغم ذلك، استطعنا دعوة الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو الذي سيحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، والممثل الفرنسي المغربي الأصل سعيد تجماوي الذي سيحصل على جائزة عمر الشريف. على المستوى المصري، تذهب جائزة الإنجاز الإبداعي إلى النجم السينمائي خالد الصاوي ومصمم المناظر المميز أنسي أبو سيف".

وقالت بشرى عن جسر الجونة السينمائي: "ورش عمل جسر الجونة السينمائي ملتقى لصناع الأفلام والنجوم المختلفين من جميع أنحاء العالم. هذا العام تُقام حلقة نقاشية عن تمكين النساء في صناعة السينما، وتتضمن سينمائيات وممثلات وضمنهم المخرجة الفلسطينية نجوى نجار والنجمة الهندية ريشا شارما. إلى جانب ذلك يقيم مدرب التمثيل الشهير جيرالد جايمس ورشة للتمثيل ضمن فعاليات الجسر".

عن البرنامج الفني وأهم الأفلام قال أمير رمسيس: "مستوى الأفلام لن يقل عن مستوى الأفلام التي عُرضت في الدورات السابقة. استطعنا الجمع بين أفضل الأفلام التي عرضت في مهرجانات برلين وكان وفينيسيا وسان سباستيان. السنة ديه سنعرض فيلم "حارس الذهب" من بطولة النجم المصري أحمد مالك وفيلم "استمع" الحائز على جائزة أسد المستقبل، وفيلم "احتضار" لهلال بيدراوف، وفيجو مورتنسن سيشارك في نقاش أونلاين بعد عرض فيلمه الأحدث "سقوط" في الدورة الرابعة للمهرجان".

وقال المهندس عمر الحمامصي: "أهم حاجة في وقت المهرجان هو صحة وسلامة الموظفين والعاملين والضيوف. مساحة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة مساحة مفتوحة وهناك 90 دقيقة بين كل فاعلية وأخرى لضمان التعقيم والتطهير". وتابع: "احنا بندعم الابتكار في جميع المجالات سواء السينما أو ريادة الأعمال، كتير من الشباب بيحطوا مقرات شركاتهم في الجونة".

وعن استراتيجية المهرجان تحدث عمرو منسي: "كل صناع الأفلام العرب أصبح المهرجان محطة مهمة لهم.. المهرجان أصبح رائدًا في صناعة السينما.. الرعاة مستمرين في دعمنا رغم كل التحديات".

وقالت أمل المصري عن التفاصيل التنفيذية للمهرجان: "التحديات القائمة جعلتنا نعيد التفكير في كل جزء من المهرجان، وهذا يجعلنا نطور أكثر. على سبيل المثال، دفعنا الوباء لتقليل الأوراق والمطبوعات، وزيادة استخدام التكنولوجيا عامة، وهذا ما كان سيحدث على أي حال، فأرى أن التحدي زاد من سرعة تطور المهرجان".