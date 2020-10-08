شيرين عبد الوهاب ترد على رسالة حسام حبيب بعيد ميلادها الـ40:"سعيدة بأحسن زوج في الدنيا"

شيرين عبد الوهاب الفنانة المصرية تحتفل اليوم الخميس، الموافق 8 أكتوبر، بعيد ميلادها الـ40، تزامنًا مع ظهورها الذي بات نادرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص عدد من زملاء شيرين على تقديم التهاني لها بمناسبة عيد ميلادها، ومن بينهم الفنانة منة شلبي والسيناريست تامر حبيب.

رسالة رومانسية من حسام حبيب لزوجته شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تلقت أيضًا رسالة تهنئة رومانسية من زوجها الفنان المصري حسام حبيب، الذي نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلًا: "دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي، كل سنة وأنت أحلى وأطيب وأجمل وأحن وأجدع شيرين في الدنيا.. ربنا ما يحرمنيش منك ويبعد عنك وعننا كل حاجة وحشة".

شيرين عبد الوهاب ترد على تهنئة زوجها في عيد ميلادها الـ40

من جانبها قررت شيرين عبد الوهاب التعليق على الرسائل التي تلقتها في عيد ميلادها، من أصدقائها وجمهورها وعائلتها بوجه عام، وزوجها حسام حبيب بوجه خاص، فكتبت عبر حسابها على تويتر: "على المستوي الشخصي انا سعيدة جداً بأحسن زوج في الدنيا لأنه جوزي وأخويا وصديقي وابني وسعيدة ببناتي وعيلتي ربنا يباركلي فيهم وكل جمهوري في الوطن العربي كله اللي بيخليني أحس إن كل البلاد بلدي".

وأضافت شيرين عبد الوهاب في عدة تغريدات: "كل سنة وأنتم عيدي.. دعاء أمي ليا كان محبتكم، ورضا ربنا عليا محبة الناس.. ديمها عليا يا رب! السنة دي أول مرة بيجي عليا يوم ميلادي وألاقي نفسى بضحك وسعيدة"، وتابعت: "سعيدة وبضحك علشان ببص على كل حاجة بإيجابية، زي إني الحمد لله على مدار 20 سنة مقصرتش في شغلي وعملت شغلي بمنتهى الحب والحمد لله نجحت في كل حاجة عملتها وربنا كان توفيقه كبير".

شيرين عبد الوهاب تصف مشاعرها في عيد ميلادها

وواصلت شيرين حديثها يوم ميلادها وقالت: "كل سنة كان بيكون اليوم ده بالنسبة لي يوم حساب أنا عملت إيه وماعملتش إيه وكان لازم أعمل إيه، لكن السنة دي حاسة ان فيه حاجة مختلفة وأهدافي اختلفت"، واستطردت: "سعيدة بنجاحي ونجاح زمايلي وزميلاتي علشان احنا بنسعد الناس بشغلنا وأتمنى يبقوا بصحة كويسة وبشكر كل إنسان ساعدني في حياتي عشان اوصل للي انا فيه دلوقتي".

وحرص عدد كبير من جمهور شيرين عبد الوهاب، على تهنئتها بيوم ميلادها، وتمنوا لها النجاح الدائم في كل أعمالها المقبلة وفي حياتها الخاصة.

شيرين عبد الوهاب قد تحدثت عن مناسبة عيد ميلادها منذ ما يقارب شهر ومازحت محبيها وطلبت منهم عدم ذكر عمرها أثناء تقديم التهاني لها بمناسبة عيد ميلادها وأنها سوف تظل في عمر الـ39 فقالت في تدوينة كتبتها عبر حسابها على "تويتر": "عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين. يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم 40 ده خالص عشان مخسرش حد أنا بطلت أكبر بعد ال39، اللي دوت الخليج أصلاً كتير، بس يلا".