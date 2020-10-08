فرح الصراف تعلق على أنباء ارتباطها بمقدم برنامج "نجم السعودية"

فرح الصراف الفنانة الكويتية ردت على الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول ارتباطها بعز بن فهد أحد مشاهير "سناب شات" والذي حقق شهرة واسعة بعدما قدم برنامج "نجم السعودية".

حقيقة ارتباط فرح الصراف بعز بن فهد

فرح الصراف نشرت عبر حسابها على "تويتر" رسالة كشفت من خلالها عن حقيقة ارتباطه من النجم السعودي عز بن فهد حيث تم تداول خبر ارتباطهما بشكل واسع خلال الساعات الماضية، مما جعل الجمهور يطرح العديد من التساؤلات حول حقيقة هذا الارتباط، بل وهاجم كذلك بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الفنانة الكويتية بسبب عدم نشر رد سريع حول هذه القصة، مما جعل فرح الصراف تؤكد عبر تدوينتها عدم صحة ارتباطها، كما وصفت ما يتم تداوله بـ"الازعاج" في إشارة منها إلى حالة الاهتمام الواسع من قبل بعض المتابعين فكتبت: "قمه الازعاج و التطفل ..غير صحيح ما يتم تداوله".

عز بن فهد يرفض التعليق على شائعة ارتباطه بفرح الصراف

فرح الصراف قد لاقت تدوينتها اهتماما واسعا من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن تيار من متابعيها سعى للتشكيك في نفيها لهذا الارتباط، في وقت اعتبر البعض الآخر أن ما كتبته الفنانة يكفى لإنهاء حالة الجدل التي أثيرت منذ تداول ارتباطها بعز بن فهد الذي نشر فيديو قصير عبر حسابه على "تويتر" يعلق فيه على تصدر اسمه للتريند في المملكة العربية السعودية فقال: "انا ما ارد لا مدح ولا ذم".

عز بن فهد يعتبر أحد أبرز مشاهير "سناب شات" في السعودية وقد حقق نجاحا ملحوظا خلال السنوات الماضية بسبب نشاطه المستمر حيث أنه تم إختياره لتقديم برنامج "نجم السعودية" الذي انطلق عام 2018 عبر قناة "SBC" السعودية وهو يعتبر برنامج مسابقات غنائي وهو الأول من نوعه في المملكة من أجل اكتشاف المواهب، وشارك في لجنة تحكيم البرنامج كل من الفنان عبادي الجوهر، والفنانة وعد، والمؤلف والمنتج الموسيقي ممدوح سيف.

آخر الأعمال الدرامية للفنانة فرح الصراف

فرح الصراف قد شاركت خلال الفترة الماضية في العديد من الأعمال الدرامية المهمة والتي كان آخرها مسلسل "أم هارون" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا على المستويين الجماهيري والنقدي، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم تتقدمهم الفنانة حياة الفهد، وأحمد الجسمي، ومحمد جابر، وعبدالمحسن النمر، وسعاد علي، وفخرية خميس، والعمل من تأليف محمد شمس، وعلي شمس، وإخراج محمد جمال العدل، كما شاركت الفنانة فرح الصراف في مسلسل "مع الحرملك" الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي لكن تأجل عرضه في اللحظات الأخيرة، ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان جاسم النبهان، وباسمة حمادة، ونور الكويتية، وعبدالله بوشهري، لمياء طارق، وغرور صفر، والعمل من تأليف آمنة نعيم، وإخراج خالد جمال.