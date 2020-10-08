فيديو نانسي عجرم تغني قصيدة بالفصحى للمرة الأولى وتعتذر!

نانسي عجرم حرصت على الترويج لأحدث أغانيها الجديدة "إلى بيروت الأنثى" التي قررت طرحها بعد فترة من أزمة انفجار مرفأ بيروت، وتبعات تلك الكارثة.

نانسي عجرم تستعين بـ نزار قباني في أحدث أغانيها

نانسي عجرم الفنانة اللبنانية نشرت مقطع فيديو للأغنية الجديدة إلى بيروت الأنثى" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وروجت نانسي للأغنية المقرر طرحها كاملة في الساعات المقبلة عبر بعض التطبيقات الموسيقية ويوتيوب.

نانسي عجرم استعانت في أغنيتها الجديدة بإحدى قصائد الشاعر السوري الراحل نزار قباني "إلى بيروت الأنثى.. مع الاعتذار"، لتكون تلك المرة الأولى التي تقوم فيها بغناء أغنية باللغة العربية الفصحى.

نانسي عجرم تغني بالفصحى لأول مرة

وعلقت نانسي عجرم على الفيديو القصير الذي نشرته من الأغنية، وقالت: "إلى بيروت الأنثى، من قصيدة إلى بيروت الأنثى.. مع الاعتذار، للشاعر الكبير نزار قباني، ألحان د. هشام بولس وتوزيع المايسترو باسم رزق"، وفي البداية اعتقد البعض أن نانسي توجه اعتذارا للشاعر الراحل، إلا أن عنوان القصيدة يشتمل جملة "مع الاعتذار"، وعبر عدد من محبي نانسي عجرم عن إعجابهم بأدائها وصوتها في المقطع المنتشر، كما طالبها البعض بتقديم أغاني أخرى باللغة العربية الفصحى.

فيما عبر عدد من المتابعين الآخرين، عن مدى تألمهم من كلمات القصيدة التي تزامنت مع أزمة انفجار مرفأ بيروت، والخسائر البشرية والمادية التي نتجت عنه.

قصيدة "إلى بيروت الأنثى مع الاعتذار" تقول أبياتها: "آه يَا عُشَّاقَ بَيرُوتَ القُدَامَى.. هَل وَجَدتُم بَعدَ بَيرُوتَ البَدِيلاَ؟.. إِنَّ بَيرُوتَ هِيَ الأُنثَى الَتِي تَمنَحُ الخَصبَ وَتُعطِينَا الفُصُولاَ.. إِن يَمُتْ لُبنَانُ.. مِتُّم مَعَهُ، كُلُّ مَن يَقتُلُهُ.. كَانَ القَتِيلاَ، كُلُّ قُبحٍ فِيِه.. قُبحُّ فِيكُمُ.. فَأَعِيدُوهُ كَمَا كَانَ جَمِيلاَ".

حفل نانسي عجرم على تيك توك

في سياق آخر، عادت نانسي عجرم من جديد لممارسة نشاطها الفني حيث أحيت حفلا غنائيا عبر "تيك توك" قبل أسابيع قليلة، وقد لاقى الحفل اهتماما واسعا من قبل محبي الفنانة اللبنانية التي تألقت وظهرت من خلاله بأكثر من إطلالة.

وقدمت نانسي عجرم أولى حفلاتها الغنائية عبر "تيك توك" الذي تم بثه أون لاين بعد غياب طويل عن الحفلات نتيجة أزمة فيروس كورونا، وكذلك انفجار بيروت الذي تسبب في وقف العديد من المشروعات الغنائية لنجوم لبنان، وغنت نانسي عدد من أغانيها الشهيرة من بينها "شيخ الشباب"، و"يا اطبطب وادلع"، و"في حاجات" و"ظبطت وخططت".

كما قدمت أكثر من أغنية بتوزيع موسيقي جديد، وقد حرصت على تقديم كل أغنية في الحفل بإطلالة مختلفة، واعتبر البعض الحفل مفاجأة من ناحية التنظيم والأداء الاستعراضي الذي قدمته نانسي عجرم والفرقة على خشبة المسرح.