منة فضالي: مسلسل مقابلة مع السيد آدم تسبب في استبعادى من فيلم ماكو

حلت الفنانة منة فضالى السبت الماضى ضيفة على موقع دوت الخليج الاخباري، للحديث عن أحدث اعمالها الفنية فيلم "زنزانة7".

وقالت منة فضالى عن عدم مشاركتها فى فيلم ماكو: "غيروا مواعيد التصوير كتير وتوقف التصوير كتير وكان عندى مسلسل فى سوريا "مقابلة مع السيد آدم" وفجأة كلمونى وانا عندى سفر الى سوريا فقالولى احنا مضطرين نجيب حد تانى".

فيلم زنزانة 7 بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

وعلى صعيد اخر وجهت الفنانة منة فضالى الشكر لـ موقع " دوت الخليج " على تكريمها عن فيلم " زنزانة 7 " ونشرت منة فضالى صورة لها عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: "شكرا صدي البلد علي تكريمي عن فيلم زنزانة 7".