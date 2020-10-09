دانا حمدان تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة دانا حمدان عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها . وظهرت دانا حمدان فى الصورة بإطلالة جذابة باللون الأسود ببنطلون أسود وبلوزة سوداء جذابة. ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى : -قمر يا فنانة. -ايه الجمال ده اقرأ أيضًا: بـ إطلالات مختلفة.. دانا حمدان تبهر متابعيها عبر إنستجرام

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