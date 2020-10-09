وقالت منة فضالى عن مشاركتها فى المسلسل السورى مقابلة مع السيد ادم :" الشغل فى سوريا منظم اكتر من هنا شوية واماكن التصوير حلوة جدا كنت حاسة انى غربية شوية لاني كنت الممثلة المصرية الوحيدة". وتابعت منة فضالى: "كان ليا الشرف انى اشتغلت مع الاستاذ غسان مسعود وكان اخويا الكبير طول الوقت". واضافت منة فضالي: "تصوير الجزء الثانى من مسلسل مقابلة مع السيد ادهم فى شهر 12 المقبل".

فيلم زنزانة 7 بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت. وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز. وعلى صعيد اخر وجهت الفنانة منة فضالى الشكر لـ موقع " دوت الخليج " على تكريمها عن فيلم " زنزانة 7 " ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: "شكرا صدي البلد علي تكريمي عن فيلم زنزانة 7".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منة فضالي: هذا هو الفرق في التصوير بين سوريا ومصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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