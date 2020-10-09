افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية فى دورة استثنائية

انطلقت فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية، والتي تأتي في ظروف استثنائية حافظ فيها المهرجان على تواجد السينمائيين العرب في المدينة السويدية بالرغم من التدابير الصحية المختلفة التي أخدها المهرجان للتعامل مع تبعات جائحة كورونا لضمان السلامةللمشاركين من ضيوف وجمهور.

وتصدر حضور حفل الافتتاح الذي أقيم في قاعة مدينة مالمو الرسمية رادهوست عمدة مالمو كارين نيلسون التي رحبت بضيوف المهرجان وأشادت بدور المهرجان في إثراء الحياة الثقافية بالمدينة. تلتها كلمة رئيس الإدارة الثقافية في مقاطعة سكونه ماغنوس لوندكويست، والذي أكد على قيمة ما أنجزه المهرجان من فتح لأبواب التعاون بين السينمائيين العرب ونظرائهم في دول الشمال بشكل عام، ومدينة مالمو ومقاطعة سكونه بشكل خاص.

تلا ذلك كلمة لرئيسة اللجنة الثقافية في مدينة مالمو فريدا تريلمير، والتي أكدت على أهمية سوق وملتقى مهرجان مالمو في خلق فرص التعاون ودعم مشروعات الإنتاج المشترك بين العالم العربي ودول الشمال.

ثم قام مؤسس ورئيس المهرجان المخرج محمد قبلاوي بالترحيب بالضيوف وتقديم الشكر لشركاء الدورة التي تأتي في ظروف صعبة يعيشها الجميع، وقام بتقديم أعضاء لجان التحكيم المختلفة، قبل أن ينتقل الجميع إلى قاعة سينما بانورا لحضور فيلم الافتتاح "آدم" للمخرجة المغربية مريم التوزاني، والذي قدمته كاترين موتسون تحدثت مديرة مؤسسة فولكتس بيو لتوزيع الأفلام في السويد واصفة إياه بإنه فيلم نسوي بامتياز،

هذا وتستمر فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان مالمو للسينما العربية حتى يوم 13 أكتوبر الجاري