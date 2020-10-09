في عيد ميلاد وفاء سالم .. كيف استعادت ذكرياتها مع أحمد زكي

يصادف اليوم التاسع من شهر اكتوبر عيد ميلاد الفنانة وفاء سالم التي تكمل اليوم عامها 56.
استعادت الفنانة وفاء سالم، ذكرياتها مع فيلم "النمر الأسود"، الذى قدمته مع الراحل أحمد زكى، عام 1984، من تأليف أحمد أبو الفتح سيناريو وحوار بشير الديك وإخراج عاطف سالم.
نشرت وفاء سالم، صورة من الفيلم، تجمعها مع أحمد زكي، الذى جسد شخصية محمد، بينما جسدت هي شخصية الفتاة اليونانية، نالت إعجاب متابعيها.
وتدور أحداث الفيلم، حول الشاب محمد حسن الذى يجسده أحمد زكى يسافر إلى ألمانيا ليعمل خراطًا بأحد المصانع، يعاني منذ يومه الأول من متاعب كثيرة كاختلاف اللغة والثقافة والعنصرية، يتعرف على فتاة ألمانية والتى تقوم بدورها الفنانة وفاء سالم تعرف بعض العربية وتساعده على تعلم الألمانية، بينما يتعرف على مدرب الملاكمة اليوناني الذي يجيد العربية؛ فيساعده ويدعمه حتى يصبح بطلًا.
كانت آخر أعمال وفاء سالم مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسنى، وتأليف محمد عبد المعطى، والذى يتعاون مع حسنى للمرة الثانية بعدما قدما معا مسلسل "حكايتى"، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى
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