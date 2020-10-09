نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
نشر الفنان اشرف عبد الباقي مجموعة صور جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
ويظهر في الصور من اول عرض لمسرحيته الجديدة" اللوكاندة"
شارك النجم حكيم خلال الفقرة الثانية من الحفل الغنائى الضخم، الذى أقيم بمدينة الجلالة بالعين السخنة خلال اليومين الماضيين، احتفالًا بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويذاع على قناتى ON، وDmc حصريا
نشر الفنان رامى جمال صوره جديده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهر فى الصوره منشور له تحدث فيه عن عشقه لمهرجان " اخواتى" الذى انتشر مؤخرا.
نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ويظهر شاكوش في الصورة برفقة الفنان وائل جسار والفنانة مي سليم,
نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتظهر نيللي في الصورة من احد جلسات تصويرها
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا: أول ظهور لأشرف عبد الباقي من "اللوكاندة"....حكيم يتألق في حفل انتصار أكتوبر...عمل جديد بين شاكوش ووائل جسار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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