عقبال 100 سنة يا قلبي.. مايا دياب تهنئ شيرين بعيد ميلادها

وكتبت مايا دياب قائلة :"عقبال مية سنة يا قلبي يا sherine وتبقي حاضنة عيلتك وفرحانة وناجحة..بحبّك".
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وأثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل في الفترة الأخيرة بعد انتشار بعض الأخبار عن خناقة بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب، وهى ما قامت بنفيه، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة رومانسية برفقة زوجها.
وتحتفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها الـ 40 والتى قدمت العديد من الأعمال الغنائية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى
تزوجت شيرين عبد الوهاب ثلاث مرات الأولى كانت من الموزع الموسيقي مدحت خميس وتمت بعد شهرة شيرين بسنوات قليلة، ولم ينتج عن الزيجة أطفال كما أنها لم تستمر كثيرًا.
وزيجتها الثانية من الموزع الموسيقي محمد مصطفى وأنجبا طفلتين، ثم دب الخلاف بينهما وانفصلا حتى تزوجت المطرب حسام حبيب حاليا
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