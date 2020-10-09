تقول كلمات المهرجان: "كسرتوني ولفيتوا الحبال حواليا في جلب الأزمة سيبتوني ورمتوني في عز الضال .. وتايه مش لاقي مكان ضل ..متبعدوا عني وكفاية وحلوني .. يا ايامي .. ما تجري بسرعة ناسيني ليالي سابوني وحداني .. ده كله رحل وسابلي الجرح ..بقيت أبكي في عز الفرح".
انا مالي .. في وسطيكوا بقيت مش عارف اتلم على حالي ... ومش لاقي ليكم ذكرى .. ومش فاهم بقى الفكرة .. وكل يومين اقول بكرة .. هتحلالي".
"مهرجان هتنسوني في احزاني" كلمات مسلم، توزيع فيلو.
يذكر أن قدم الثنائي مسلم وفيلو عدد كبير من المهرجانات الناجحة التي لاقت إعجاب الجمهور بشكل كبير جدًا، كان من بينها مهرجان "انتو مين يابتوع مصالح".
وتقول كلماتها :" انتو مين يا بتوع مصالح .. انتو جاين وانا رايح .. لسه شادد حيلى طايح على الطخين .. انتو تجار غل جمله .. هى كلمه ومش مجامله .. انتو نكله مقامكو عمله .. وبززاكه مصروفين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تريند 9.. مهرجان هتنسوني في أحزاني لـ مسلم وفيلو يحقق 600 ألف مشاهدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.