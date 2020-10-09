تريند 9.. مهرجان هتنسوني في أحزاني لـ مسلم وفيلو يحقق 600 ألف مشاهدة

حقق مهرجان هتنسوني في احزاني لـ مسلم وفيلو، أكثر من 600 الف مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب"، كما إحتلت التريند رقم 9.

تقول كلمات المهرجان: "كسرتوني ولفيتوا الحبال حواليا في جلب الأزمة سيبتوني ورمتوني في عز الضال .. وتايه مش لاقي مكان ضل ..متبعدوا عني وكفاية وحلوني .. يا ايامي .. ما تجري بسرعة ناسيني ليالي سابوني وحداني .. ده كله رحل وسابلي الجرح ..بقيت أبكي في عز الفرح".



انا مالي .. في وسطيكوا بقيت مش عارف اتلم على حالي ... ومش لاقي ليكم ذكرى .. ومش فاهم بقى الفكرة .. وكل يومين اقول بكرة .. هتحلالي".

"مهرجان هتنسوني في احزاني" كلمات مسلم، توزيع فيلو.

يذكر أن قدم الثنائي مسلم وفيلو عدد كبير من المهرجانات الناجحة التي لاقت إعجاب الجمهور بشكل كبير جدًا، كان من بينها مهرجان "انتو مين يابتوع مصالح".

وتقول كلماتها :" انتو مين يا بتوع مصالح .. انتو جاين وانا رايح .. لسه شادد حيلى طايح على الطخين .. انتو تجار غل جمله .. هى كلمه ومش مجامله .. انتو نكله مقامكو عمله .. وبززاكه مصروفين".