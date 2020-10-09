بصورة جديدة.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.

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وتشارك الفنانة سمية الخشاب مع النجم عصام كاريكا في عمل فني جديد، من المقرر طرحه في العام المقبل 2021.

وشارك عصام كاريكا جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو وصورًا تجمعه مع الفنانة سمية الخشاب، معلقا عليها: "على البركة إن شاء الله مع الجميله سمية الخشاب.. مفاجأة 2021".

يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

واحتفلت سمية الخشاب بذكرى نصر أكتوبر حيث نشرت فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سمية الخشاب فى الفيديو مرتدية تيشيرت أبيض اللون وشعرها منسدل على كتفيها، وعلقت عليه قائلة: "يا صباح الخير وكل سنة و انتم طيبين بمناسبة 6 اكتوبر انهاردة يوم الكرامة شهر الانتصارات".