بعد تداول فيديوهات لها.. الجمهور يطارد رانيا يوسف

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول المتابعين لها عددا من أبرز فيديوهاتها التي أثارت جدلا على مدار الأشهرة الماضية.

وشاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها بصورة جديدة لها، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

يذكر أن مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "الحرامي" عبارة عن 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، وهو من إخراج محمد سلامة.