بحضور كامل العدد.. عمرو حسن يحيي أول حفل بعد كورونا في الساقية

استقبلت ساقية عبدالمنعم الصاوى من جديد أمس الخميس وبعد غياب حفل شعرى موسيقى مع كافة الاجراءات الاحترازية للشاعر عمرو حسن الدرويش كما لُقب، وهو الحفل الأول له بعد عودة الأنشطة للساقية بعد توقفها بسبب فيروس كورونا. وغدّا الجمعة تستضيف الساقية له حفلتين فى تمام الرابعة والسابعة والنصف مساءً.

شهد الحفل حضور كامل العدد مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى لجمهور عمرو حسن، الذى قدم على المسرح مجموعة منوعة من قصائده احتوى معظمها على قصائد جديدة عكف عمرو على كتابتها فى فترة كورونا وهى "بيعلق غلطته، الوصية، الطلاق، بعد السكران ما يفوق". لقى الحفل تفاعل كبير من الجمهور الذى لقى عمرو بمزيد من الحب والاشتياق لأشعاره بعد فترة غياب.

عمرو حسن شاعر عامية مصرى، حاصل على جائزة ساقية الصاوى التشجيعية لعام 2010 لأفضل ديوان شعرى، كما حصل على جائزة وزارة الثقافة كأفضل ديوان لعام 2010، وحاصل على جائزة معهد جوته الألمانى ودرع جامعة حلوان وجائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة لأعوام 2008 و2009 و2013.