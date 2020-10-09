ملتقى الساقية الفوتوغرافي يحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسه

اختتمت مساء أمس الخميس فعاليات مهرجان الساقية للأفلام التسجيلية فى دورته السادسة عشر والذى بدأت فعالياته أمس، عُرض فى اليوم الختامى اثنى عشر فيلم تسجيلى من أصلا سبعة وعشرين فيلم مشارك وهى "غية الرجال، يا ولدى، وردة، أشرف لا يزال يعيش هنا حتى الآن، متوقفش حلمك، جيتار الشرق، بان يمين، البحث عن أمل، توشريت، من غير روشتة، يا بيوت السويس".

وبعد انتهاء عرض الأفلام أعلنت الأسماء الفائزة بالمهرجان ففى مجال الأفلام التسجيلية القصيرة فاز بالساقية الذهبية فيلم "توشريت" إخراج عامر أبو حسيبة إنتاج مستقل، وفاز بالفضية فيلم "عالم موازى" إخراج بسنت ياسر من إنتاج جامعة مصر الدولية. أما جوائز لجنة التحكيم ففاز بجائزة أفضل مادة علمية فيلم "غزل البنات" إخراج صفاء عاشور وأفضل تصوير لفيلم " أشرف لا يزال يعيش هنا حتى الآن" لمدير التصوير عمر عبدالباقى. وجائزة أفضل مونتاج للمونتير بوغراف عبدالله عن فيلم "ملك الاسترداد" وجائزة أفضل إخراج للمخرجة دنيا وحيد عن فيلم "آدم".

أما فى مجال الأفلام التسجيلية الطويلة فاز بالساقية الذهبية فيلم "قد السما" إخراج ندى عمرو وبالفضية فاز فيلم "حالة طارئة" إخراج عبدالله عادل.

قدّم الجوائز رئيس اللجنة مدير التصوير الدكتور سمير فرج اما أعضاء لجنة التحكيم فتكونت من المونتيرة منار حسنى، والمخرج والمنتج أحمد رشوان. جدير بالذكر ان هذه الدورة مهداه لسفيرة مصر للأفلام التسجيلية المخرجة الكبيرة الراحلة عطيات الأبنودى يرحمها الله وافتتح المهرجان بفيلمها "أغنية توحة الحزينة" انتاج عام 1971.

أما حديقة الساقية فاستضافت لقاء مميز جديد لـ "ملتقى الساقية الفوتوغرافى" للمصور محمد هشام احتفالًا بمرور 10 سنوات على تأسيسه اشتمل اليوم على عرض مجموعة متنوعة من صور رواد الملتقى فى السنين الماضية وتحليلها.