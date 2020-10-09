Lagoonie Film Production تقدم جائزتها لأحد مشروعات مهرجان الجونة السينمائي

تستمر شركة Lagoonie Film Production في تقديم دعمها لمشروعات الأفلام في مراحلها الأولية، لتعلن عن مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، بتقديم جائزتها إلى أحد مشروعات الأفلام المشاركة في منطلق الجونة السينمائي الذي يعد أحد فعاليات منصة الجونة السينمائية.

الجائزة التي تبلغ قيمتها دعمًا ماديًا بقيمة 10 آلاف دولار أميركي، كانت الشركة قد قدمتها في العام الماضي لمشروع فيلم رأس مقطوعة للمخرج لطفي عاشور.

ومؤخرًا امتلكت Lagoonie سجلًا مكثفًا من خدمات الدعم للسينما العربية، ففي الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قدمت خدمات الرعاية لعدد من الورش والمحاضرات والحلقات النقاشية ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، وفي نسخة السنة الماضية من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي كانت إحدى رعاة جناح مركز السينما العربية، وكانت قد قدمت جائزة الدعم في نسخة 2018 من ورشة فاينال كات بـمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

منطلق الجونة السينمائي هو الجانب الإحترافي لـمنصة الجونة السينمائية، وهو يتيح، للمخرجين والمنتجين العرب ومشاريعهم السينمائية سواء كانت في مرحلة التطوير أو مراحل ما بعد الإنتاج فرصًا فريدة للحصول على الدعم الفني أو المالي أو كليهما.

منصة الجونة السينمائية فعالية مخصصة لصناع الأفلام وعناصر الصناعة بهدف تنمية وتطوير مشاريع الأفلام السينمائية الواعدة على المستوى المصري والعربي ومساعدتها في الحصول على الدعم الفني والمادي. تقدم منصة الجونة مبادرات مثل جسر الجونة السينمائي ومنطلق الجونة السينمائي، وهي تقدم فرصًا مختلفة لتنمية المعرفة سواء من خلال ورش صناعة الأفلام، الندوات وموائد الحوار المفتوح ودروس السينما من الخبراء في هذا المجال.

Lagoonie Film Production شركة مصرية أسستها المنتجة شاهيناز العقاد في 2017 وتسعى من خلالها لتطوير صناعة السينما والتلفزيون في مصر والعالم العربي من خلال إنتاج أفلام ومسلسلات عالمية ذات أفكار مختلفة عن السائد، تضع من خلالها الصناعة العربية على الخريطة الدولية.

أحدث أنشطة الشركة هو فيلم رأس السنة الذي تعاونت في إنتاجه مع فيلم كلينك، وكانت Lagoonie قد شاركت أيضًا في إنتاج الفيلم القصير شوكة وسكينة الذي نافس في مهرجان الجونة السينمائي، وفي التلفزيون شاركت في إنتاج مسلسل أنا شهيرة أنا الخائن للمؤلفة نور عبد المجيد، وتعمل الشركة حاليًا على إنتاج فيلم بره المنهج للمخرج عمرو سلامة والفيلم الأردني بنات عبد الرحمن للمخرج زيد أبو حمدان.