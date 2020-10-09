هند صبري: سعيدة بحصول برنامج الأغذية العالمي على نوبل للسلام

عبرت سفيرة برنامج الأغذية العالمي النجمة هند صبري عن سعادتها وفخرها بحصول البرنامج الذي تنتمي إليه بجائزة نوبل للسلام للعام الحالي.

وكتبت النجمة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة " فخورة أني فرد من عائلة برنامج الأغذية العالمي والتي أشرف بكوني سفيرة لهم على لأكثر من عشرة أعوام.

وأهنئ نفسي وزملائي بالمنظمة عبر العالم بحصولها اليوم على جائزة نوبل للسلام وهي تأكيد لنا جميعا أن السلام العالمي لن يتحقق إلا بالقضاء على الجوع في كل مكان".

وكان البرنامج قد أعلن اختيار الفنانة هند صبري كسفيرة له في الشرق الأوسط في مؤتمر صحفي عالمي في ١٢ من يناير ٢٠١٠.

ومنذ هذا التوقيت قامت هند صبري بالكثير من الرحلات والأنشطة تحت مظلة البرنامج منها برامج الأغذية المدرسية في مصر وتونس وزيارة مخيم الزعتري بالاردن للاجئين السوريين وايضا زيارة لاجئين سوريين بلبنان ومؤخرا قامت بزيارة مخيم الروهينجيا وهو أكبر مخيم لاجئين في العالم في نوفمبر ٢٠١٩.