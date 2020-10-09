تعرف على مسلسلات الجزء الثاني .. آخرهم عروس بيروت

حرص عدد من الصنّاع على تقديم جزء ثاني من الأعمال الدرامية بعد نجاح الجزء الأول منها، كان أخر تلك الأعمال مسلسل "عروس بيروت"، نستعرض لكم أبرز هذة المسلسلات من خلال التقرير التالي:

مسلسل عروس بيروت

أعلن القائمون على المسلسل اللبناني عروس بيروت أن الجزء الثاني سيعرض يوم 11 شهر أكتوبر الجاري، بعد انتهاء تصويره في مدينة اسطنبول التركية.

وتدور قصة مسلسل عروس بيروت حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدتها المُتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.

ويضيء العمل على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا.. قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.

وكانت القناة طرحت البرومو الترويجي للعمل، وجاء خلال الإعلان الرسمي للمسلسل يظهر استمرار الرومانسية بين فارس وزوجته ثريا، وعلاقة قوية تجمع ليلى الضاهر بحبيبها عادل عبود، وبكاء هستيري مجهول السبب لابن فارس، ومشاجرة باليد بين ظافر وأحد شخصيات المسلسل. ويقول ظافر عن بدء عرض الجزء الثاني من المسلسل "متحمس جدًا لردود فعل الجمهور بعد العرض، فمسلسل عروس بيروت له مكانة خاصة في قلبي، وأتمنى أن يحقق هذا الجزء نجاحًا مماثلًا للجزء الأول ويتجاوزه أيضًا، وأنا شخصيًا عندي ثقة في إعجاب الجمهور به خاصة مع التصاعد الكبير في الأحداث وانضمام العديد من النجوم".

مسلسل عروس بيروت من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

مسلسل سرايا عابدين