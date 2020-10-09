تعرف على مسلسلات الجزء الثاني .. آخرهم عروس بيروت

مسلسل عروس بيروت
أعلن القائمون على المسلسل اللبناني عروس بيروت أن الجزء الثاني سيعرض يوم 11 شهر أكتوبر الجاري، بعد انتهاء تصويره في مدينة اسطنبول التركية.
وتدور قصة مسلسل عروس بيروت حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدتها المُتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.
ويضيء العمل على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا.. قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.
وكانت القناة طرحت البرومو الترويجي للعمل، وجاء خلال الإعلان الرسمي للمسلسل يظهر استمرار الرومانسية بين فارس وزوجته ثريا، وعلاقة قوية تجمع ليلى الضاهر بحبيبها عادل عبود، وبكاء هستيري مجهول السبب لابن فارس، ومشاجرة باليد بين ظافر وأحد شخصيات المسلسل.
ويقول ظافر عن بدء عرض الجزء الثاني من المسلسل "متحمس جدًا لردود فعل الجمهور بعد العرض، فمسلسل عروس بيروت له مكانة خاصة في قلبي، وأتمنى أن يحقق هذا الجزء نجاحًا مماثلًا للجزء الأول ويتجاوزه أيضًا، وأنا شخصيًا عندي ثقة في إعجاب الجمهور به خاصة مع التصاعد الكبير في الأحداث وانضمام العديد من النجوم".
مسلسل عروس بيروت من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.
مسلسل سرايا عابدين
يستمر الجزء الثاني من مسلسل "سرايا عابدين"، في رصد الحياة الارستقراطية الراقية في مصر خلال القرن التاسع عشر، وفي الوقت ذاته يتطرّق إلى بعض القصص الدرامية المُستوحاه من جوانب من حياة الخديوي إسماعيل ومن حوله من نساء وأقرباء وعاملين في القصر.
وتدور الأحداث حول زوجات وجواري الخديوي إسماعيل، ومؤامرات كل منهن سعيًا إلى تنصيب أولادهن على العرش والصراعات التي كانت تدور داخل القصر بين الجميع لنيل رضاه وسط أجواء من التنافس والتآمر والمكائد.
يُعد "سرايا عابدين" أحد أضخم الإنتاجات الدرامية العربية، وهو من تأليف هبة مشاري، بطولة قصي خولي، يسرا، نور، نيللي كريم، صلاح عبدالله، كارمن لُبس، أنوشكا، ريم مصطفى، سوسن ارشيد، عبد الحكيم قطيفان، صفاء الطوخي، مجدي بدر، ميار الغيطي، منة عرفة، محمود البزاوي، يورجو شلهوب، بيتر سمعان، وآخرين... وأخرجه عمرو عرفة، وشادي أبو العيون السود.
مسلسل ابنة السفير 2
اشعلت الحلقة الخامسة من مسلسل ابنة السفير مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضها امس الاثنين على قناة ستار التركية وتطبيق شاهد vip، بعد المشهد الرومانسي الذي جمع بين انجين اكيورك ونسليهان اتاغول.
نرصد في السطور التالية ابرز احداث الحلقة الخامسة .
خلال جلسة الحضانة بين سلطان ونارين " نسليهان اتاغول" ، ينفعل فايز على سلطان ويحاول التعدي عليه بعدما تحولا الى اعداء.
وقرر سلطان " انجين اكيورك" الانفصال عن زوجته ميادة بعدما اعترفت علا ، زوجة شقيقة الى المحكمة انها زوجة اب سيئة ولذلك يقرر سلطان الانفصال عنها لكي يتمكن من الحصول على حضانة ابنته.
وذهب سلطان الى نارين ويخبرها بأنه سينفصل عن ميادة ويقدم اوراق قضية الطلاق لكي يثبت لها حبه ويطلب منها العودة.
وتنتهي الحلقة بعودة نارين الى سلطان بعد انفصال دام 9 سنوات.
قصة مسلسل ابنة السفير:
مسلسل ابنة السفير يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.
مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير:
يعرض مسلسل ابنة السفيرمدبلجا باللغة العربية مساء كل يوم اثنين في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة عبر تطبيق شاهد VIP.
مسلسل "قوت القلوب 2
مسلسل "قوت القلوب"، للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.
تدور أحداث العمل حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل.
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