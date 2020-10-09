محمد عبدالرحمن "توتا" في جولة مع جمهوره بـ دور العرض

قام الفنان "محمد عبدالرحمن " نجم مسرح مصر مساء أمس بجولة في دور العرض السينمائي، حيث تواجد بين الجمهور لحضور فيلمه " الخطة العايمة"، وقد لاقي استقبالًا كبيرًا من الجمهور الحضور بالسينما والتقطوا معه بعض الصور التذكارية، كما قام بحجز تذاكر السينما للجمهور.
تدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.
الخطة العايمة بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن، غادة عادل ،عمرو عبدالجليل ومن إخراج معتز التوني، و تأليف الكاتب أحمد عبدالوهاب والكاتب كريم سامي، وهو التجربة الإنتاجية الأولى لشهد رمزي بالتعاون مع شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض السينمائي للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله.
يجسد الفنان علي ربيع شخصية شخص أعمى يقوم بسرقة بنك برفقة الفنان محمد عبد الرحمن فى فيلم الخطة العايمة، وقال علي في تصريحات لـ"دوت الخليج" انه حرص على تجسيد شخصية الأعمى بإتقان، لذلك كان يهتم بأصغر التفاصيل المتعلقة بحركاته وطريقة تعبيراته، لافتا إلى أنه كان يريد أن يصدق الجمهور أنه اعمى بالفعل حينما يشاهدوه على شاشة السينما.
ودعا علي ربيع الجمهور لان يذهبوا إلى السينمات ويشاهدوا العمل، وان يتخذوا الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقال أن الفيلم جرعة كوميدية تأخذهم بعيدا عن ضغوط كورونا.
وكان قد أقيم العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة" وذلك داخل إحدى السينمات في أكتوبر.
وحضر العرض الخاص من ابطال العمل كل من على ربيع ومحمد عبد الرحمن توته وغادة عادل والتى حرصت على اصطحاب ثلاثة من ابنائها بجانب المؤلفين أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز واحتفل فريق العمل بعيد ميلاد الفنانة بشرى التى حضرت أيضا العرض الخاص.
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