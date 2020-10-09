محمد عبدالرحمن "توتا" في جولة مع جمهوره بـ دور العرض

قام الفنان "محمد عبدالرحمن " نجم مسرح مصر مساء أمس بجولة في دور العرض السينمائي، حيث تواجد بين الجمهور لحضور فيلمه " الخطة العايمة"، وقد لاقي استقبالًا كبيرًا من الجمهور الحضور بالسينما والتقطوا معه بعض الصور التذكارية، كما قام بحجز تذاكر السينما للجمهور.

تدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.

الخطة العايمة بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن، غادة عادل ،عمرو عبدالجليل ومن إخراج معتز التوني، و تأليف الكاتب أحمد عبدالوهاب والكاتب كريم سامي، وهو التجربة الإنتاجية الأولى لشهد رمزي بالتعاون مع شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض السينمائي للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله.