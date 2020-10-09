بدء التحضيرات لحفل أنغام بمركز المنارة.. صور

بدأت التحضيرات الخاصة بحفل أنغام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية ويعد هذا هو الحفل الاول بحضور الجمهور بعد أزمة فيروس كورونا.

وكانت أنغام قد نشرت إعلان حفلتها وعلقت قائلة: احجز تذكرتك دلوقتي لأقوى حفلات السوبر ستار #أنغام لنهاية موسم صيف 2020 بالمسرح المكشوف بمركز المنارة - التجمع الخامس".

يذكر أن حققت أغنية "بحبك وبرتاحلك" لـ أنغام، نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع اليوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية :" أنا أنا أنا.. أنا بحبك ... أنا أنا أنا.. أنا بحبك .. أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح .. وعشان طيب وأمين وصريح .. جربتك في الضيق والشدة بس لقيتك راجل بصحيح ,, أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح يا أعز ما الأيام جابت .. يا شمس عمري اللي ما غابت".

أغنية "بحبك وبرتاحلك" لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم.

وكانت آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزها "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمنى".