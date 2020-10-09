أجدع أخ في الدنيا.. أحمد كرارة يهنئ شقيقه أمير بعيد ميلاده| شاهد

وكتب احمد كرارة :" كل سنه وانت طيب يا اجدع أخ في الدنيا ، يارب أشوفك ناجح ومبسوط وبصحه طول العمر " .
ورد عليه امير قائلا " وانت طيب ياحبيبى ربنا يخلينا لبعض ".
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يذكر أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.
وشارك الفنان أمير كرارة فى مسلسل "الاختيار" رمضان الماضي 2020 الذى قدم فيه شخصية العقيد الشهيد أحمد منسى، كما قدم أحمد العوضي شخصية الإرهابى هشام عشماوى.
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